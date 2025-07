Auto travolge la folla a Los Angeles: almeno 20 feriti sul Santa Monica Boulevard

Un'auto si è lanciata contro la folla a Los Angeles, provocando almeno 20 feriti, tra cui 5 in condizioni gravi. L'incidente è stato confermato dal dipartimento dei vigili del fuoco della città.

Il drammatico episodio si è verificato lungo il Santa Monica Boulevard, nella zona di East Hollywood, un'area particolarmente frequentata e trafficata della metropoli californiana.

Leggi anche Brad Pitt derubato: ladri svaligiano la sua villa di lusso a Los Angeles

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo ha improvvisamente perso il controllo, piombando su un gruppo di persone presenti sul marciapiede. I soccorsi sono intervenuti rapidamente con ambulanze e squadre di emergenza per prestare assistenza ai feriti e trasportare i più gravi negli ospedali della zona.

Le autorità locali hanno isolato l’area e avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. Al momento non è stato reso noto se si tratti di un gesto volontario o di una perdita di controllo dell’auto.

L’identità del conducente non è stata ancora diffusa. Il traffico nella zona è stato temporaneamente deviato per permettere le operazioni di soccorso e rilievo.