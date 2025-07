Katy Perry sfiora la caduta durante il concerto: farfalla sospesa cede, paura tra il pubblico

Durante l’ultima tappa del tour di Katy Perry a San Francisco, un momento di forte tensione ha catturato l’attenzione di tutti. La popstar, sospesa su una gigantesca farfalla durante “Roar”, ha rischiato di cadere a causa di un improvviso malfunzionamento tecnico. La scena, che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, si è conclusa con un sospiro di sollievo. Un episodio che ricorderà a lungo i fan e il pubblico presente.

Attimi di paura durante l’ultima tappa del tour di Katy Perry a San Francisco. La popstar statunitense ha rischiato di cadere mentre si esibiva sospesa in aria sopra il pubblico, a bordo di una scenografica farfalla gigante durante l’interpretazione di “Roar”.

Secondo quanto raccontato dai presenti, la struttura volante ha improvvisamente perso quota a causa di un problema tecnico ai cavi che la sostenevano, provocando un pericoloso sbilanciamento. Le immagini dell’incidente, diventate virali sui social, mostrano Katy Perry visibilmente spaventata mentre interrompe per qualche secondo l’esibizione per verificare la situazione.

Il momento di panico è durato poco: dopo aver ripreso l’equilibrio e ricevuto l’ok da parte dello staff tecnico, la cantante ha tranquillizzato i fan e ha proseguito lo show senza ulteriori problemi.

L’incidente non ha causato feriti e si è concluso con un grande sospiro di sollievo per gli spettatori. Il video, rilanciato da migliaia di utenti online, ha raccolto milioni di visualizzazioni in poche ore.