Il cane cantante conquista La Corrida: Katy Perry applaude su Instagram

Nella recente puntata de "La Corrida", il celebre show televisivo italiano condotto da Amadeus sul canale Nove, un'esibizione ha catturato l'attenzione del pubblico e dei social media. Elisa Calaon, impiegata con una passione per la musica, si è esibita insieme al suo fedele Siberian Husky di dieci anni, Sly, interpretando "Roar" di Katy Perry. Durante la performance, Sly ha accompagnato la padrona con ululati sincronizzati, creando un duetto unico che ha entusiasmato la platea.

Il video dell'esibizione, condiviso sul profilo Instagram ufficiale de "La Corrida", ha rapidamente guadagnato popolarità, accumulando migliaia di visualizzazioni e commenti. Tra questi, spicca l'apprezzamento della stessa Katy Perry, che ha commentato con un entusiasta "ok slay", esprimendo il suo gradimento per l'originale interpretazione del suo brano.

La partecipazione di Elisa e Sly ha evidenziato la forte sintonia tra la padrona e il suo cane, sottolineando come gli Husky siano noti per la loro capacità di "cantare" attraverso vocalizzi simili a ululati. Nonostante Elisa non sia passata alla fase finale del programma, ha dichiarato di essere soddisfatta per aver trasmesso al pubblico la speciale connessione con Sly, definendolo un cane speciale che ha portato solo cose belle nella sua vita.

L'interazione tra la performance televisiva e il successivo riconoscimento da parte di Katy Perry ha amplificato la visibilità dell'esibizione, trasformandola in un fenomeno virale sui social media.

