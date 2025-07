Mondiali nuoto 2025: Paltrinieri conquista l'argento nella 10 km in acque libere

Ai Mondiali di nuoto in acque libere a Singapore, Gregorio Paltrinieri si conferma ancora una volta protagonista indiscusso. Con un'impresa brillante, il campione azzurro conquista l’argento nella 10 km, dimostrando tutta la sua classe e determinazione. La sua performance epica, conclusa in 1:59:59.20, lascia ancora una volta il segno nel cuore degli appassionati. Un risultato che rafforza la sua posizione tra i migliori al mondo e apre nuove sfide per il futuro.

Impresa brillante per Gregorio Paltrinieri ai Mondiali di nuoto in acque libere a Singapore. Il fuoriclasse azzurro ha conquistato la medaglia d’argento nella gara della 10 km di fondo, confermandosi tra i migliori specialisti mondiali.

Il trentenne campione olimpico ha chiuso la prova in 1:59:59.20, tagliando il traguardo alle spalle del tedesco Florian Wellbrock, che ha vinto l’oro con un distacco di 3.70 secondi. Il bronzo è andato all’australiano Kyle Lee, giunto terzo con un ritardo di 14.80 secondi.

Ottima anche la prestazione dell’altro italiano in gara, Andrea Filadelli, che ha chiuso in sesta posizione con un ritardo di 48.20 secondi dal vincitore, dimostrando solidità e crescita in campo internazionale.

La gara si è svolta in condizioni impegnative, ma Paltrinieri ha saputo gestire al meglio il ritmo, restando nel gruppo di testa per tutta la distanza e lottando fino all’ultima bracciata per il podio. Un’altra dimostrazione della sua tenacia e della qualità della squadra italiana di nuoto in acque libere.