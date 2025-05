ESPANSIONE POKÉMON SCARLATTO E VIOLETTO - LUCE NERA E FUOCO BIANCO

LA NUOVA ESPANSIONE DEL GCC POKÉMON SARÁ DIVISA IN DUE PARTI: SCARLATTO E VIOLETTO - LUCE NERA E SCARLATTO E VIOLETTO - FUOCO BIANCO

In data odierna, The Pokémon Company International ha annunciato che una nuova espansione divisa in due parti del popolarissimo Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC) sarà disponibile presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo a partire dal 18 luglio 2025: Scarlatto e Violetto - Luce Nera e Scarlatto e Violetto - Fuoco Bianco.I giocatori potranno collezionare tutte le carte raffiguranti i 156 Pokémon originariamente scoperti nella regione di Unima, divise tra le espansioni Scarlatto e Violetto - Luce Nera e Scarlatto e Violetto - Fuoco Bianco. Inoltre, ciascun Pokémon di Unima comparirà sotto forma di carta in stile rara illustrazione o rara illustrazione speciale nei prodotti di entrambe le espansioni.Scarlatto e Violetto - Luce Nera metterà in primo piano il Pokémon leggendario Zekrom, mentre Scarlatto e Violetto - Fuoco Bianco avrà come protagonista il Pokémon leggendario Reshiram. Ciascuna espansione comprenderà tre set paralleli olografici diversi, due dei quali presenteranno un motivo Poké Ball o Master Ball che brilla sulla carta con i colori dell’arcobaleno. Inoltre, alcune delle nuove carte presenteranno caratteristiche che non vedevamo dalla serie Nero e Bianco, tra cui un motivo olografico del passato e carte Energia base con il design originale della serie Nero e Bianco.Le seguenti tipologie di carte saranno presenti in entrambe le espansioni ma con carte diverse:

Sei Pokémon-ex

Otto carte Pokémon e Aiuto ultrarare

Una carta rara illustrazione o rara illustrazione speciale per ciascun Pokémon di Unima

Una carta Aiuto rara illustrazione speciale

In più, Scarlatto e Violetto - Luce Nera e Scarlatto e Violetto - Fuoco Bianco presenteranno per la prima volta delle carte con rarità "rara Nero Bianco", caratterizzate da illustrazioni in design monocromatico bianco o nero.Le carte di Scarlatto e Violetto - Luce Nera e Scarlatto e Violetto - Fuoco Bianco saranno disponibili nei seguenti prodotti:

Set Allenatore Fuoriclasse dell’espansione Scarlatto e Violetto - Luce Nera o Scarlatto e Violetto - Fuoco Bianco (disponibile dal 18 luglio 2025) che include nove buste dell’espansione Scarlatto e Violetto - Luce Nera o dell’espansione Scarlatto e Violetto - Fuoco Bianco, una carta promozionale in stile rara illustrazione di Thundurus o Tornadus, oltre a vari accessori di gioco.

Collezione con raccoglitore dell'espansione Scarlatto e Violetto - Luce Nera o Scarlatto e Violetto - Fuoco Bianco (disponibile dal 18 luglio 2025) che include cinque buste dell'espansione Scarlatto e Violetto - Luce Nera o dell'espansione Scarlatto e Violetto - Fuoco Bianco e un raccoglitore da nove tasche per pagina raffigurante Zekrom o Reshiram per organizzare e conservare le tue carte del GCC Pokémon.

Collezione con poster Unima (disponibile dal 18 luglio 2025) che include due buste dell'espansione Scarlatto e Violetto - Luce Nera, due buste dell'espansione Scarlatto e Violetto - Fuoco Bianco, tre carte promozionali di Snivy, Tepig e Oshawott e un poster stampato su entrambi i lati.

Miniscatola da collezione Unima (disponibile dal 18 luglio 2025) che include una busta dell'espansione Scarlatto e Violetto - Luce Nera, una busta dell'espansione Scarlatto e Violetto - Fuoco Bianco, una carta e una carta adesiva con l'illustrazione esclusiva della miniscatola.

Collezione con adesivi dell'espansione Scarlatto e Violetto - Luce Nera o Scarlatto e Violetto - Fuoco Bianco (disponibile dal 1° agosto 2025) che include tre buste dell'espansione Scarlatto e Violetto - Luce Nera o Scarlatto e Violetto - Fuoco Bianco, una carta promozionale in stile rara illustrazione di Reuniclus o Gothitelle e un foglio di adesivi per decorare il tuo portatile, tablet o altro dispositivo.

Collezione illustrazione Victini - Unima (disponibile dal 1° agosto 2025) che include due buste dell'espansione Scarlatto e Violetto - Luce Nera, due buste dell'espansione Scarlatto e Violetto - Fuoco Bianco, una carta promozionale in stile rara illustrazione di Victini, una carta parallela premium con motivo Poké Ball di Victini e una carta promozionale olografica gigante in stile rara illustrazione di Victini.

Confezione di buste dell'espansione Scarlatto e Violetto - Luce Nera o Scarlatto e Violetto - Fuoco Bianco (disponibile dal 22 agosto 2025) che include sei buste dell'espansione Scarlatto e Violetto - Luce Nera o Scarlatto e Violetto - Fuoco Bianco.

Prima dell’uscita della versione da tavolo, dal 17 luglio 2025 sarà possibile giocare con Scarlatto e Violetto - Luce Nera e Scarlatto e Violetto - Fuoco Bianco in digitale sull’app del GCC Pokémon Live per dispositivi iOS, Android, macOS e Windows: i giocatori potranno collezionare e lottare con le nuove carte dei Pokémon di Unima e ricevere bonus di gioco quando effettueranno l’accesso all’app.