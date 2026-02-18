Donna mangia cibo per gatti da vent'anni: la storia di Abigail in My Strange Addiction
Abigail, 26 anni, mangia cibo umido per gatti da quando era bambina dopo averlo assaggiato mentre dava da mangiare ai suoi animali. Da allora non ha più smesso e lo consuma ogni giorno in diverse situazioni.
Abigail ha 26 anni e vive in Texas. Da quasi vent’anni porta avanti un’abitudine insolita: mangia regolarmente cibo umido per gatti, preso direttamente dalle scatolette. La sua storia viene raccontata in una nuova puntata del programma televisivo “My Strange Addiction”.
Tutto è iniziato quando era ancora bambina. Mentre dava da mangiare ai suoi gatti, incuriosita dalla reazione degli animali davanti al cibo, ha deciso di assaggiarlo. Da quel momento non ha più smesso e oggi considera quel sapore parte della sua routine quotidiana.
Leggi anche: Amo una donna, lascio la Chiesa: don Giovanni rinuncia ai voti dopo vent'anni di sacerdozio Un parroco che ha attraversato il terremoto dell’Aquila e vent’anni di ministero sceglie di lasciare la tonaca.
Abigail racconta di apprezzare anche il suono della lattina quando viene aperta. Consuma il prodotto in modi diversi: a volte usa bacchette, altre volte forchetta o cucchiaio, ma spesso preferisce mangiarlo direttamente con le mani.
Questa abitudine non si limita alla casa. La giovane lo mangia per strada, come spuntino quando è fuori con la sorella, e persino durante i pasti in famiglia, mentre gli altri consumano cibo tradizionale.
La sua vicenda si inserisce tra le storie più particolari raccontate dal programma, noto per raccogliere testimonianze di comportamenti fuori dall’ordinario. L’episodio dedicato ad Abigail va in onda su TLC, mostrando nel dettaglio la sua quotidianità e il rapporto con questa singolare scelta alimentare.