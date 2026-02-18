Donna mangia cibo per gatti da vent'anni: la storia di Abigail in My Strange Addiction

Abigail, 26 anni, mangia cibo umido per gatti da quando era bambina dopo averlo assaggiato mentre dava da mangiare ai suoi animali. Da allora non ha più smesso e lo consuma ogni giorno in diverse situazioni.

