MILAN GAMES WEEK & CARTOOMICS 2025

SI ACCENDONO I RIFLETTORI SULLA NUOVA EDIZIONE DELL’APPUNTAMENTO PIÙ ATTESO DAGLI AMANTI DELLA POP CULTURE

Venerdì 28 novembre partirà ufficialmente la nuova edizione di Milan Games Week & Cartoomics, l’appuntamento preferito dai fan di videogiochi, eSport, giochi da tavolo, fumetti, manga, cinema, musica e cosplay. Tante aree tematiche e ospiti nazionali e internazionali, che rappresentano la quintessenza della cultura pop. Una grande festa collettiva che quest’anno ha come leitmotiv il rapporto sempre più interconnesso tra esseri umani e tecnologia, in una parola: OnLife. L’appuntamento a Fiera Milano, il 28, 29 e 30 novembre.

Ancora pochi giorni e prenderà ufficialmente il via la nuova edizione di Milan Games Week & Cartoomics. Organizzata da Fiera Milano con Fandango Club Creators, MGWCMX promette di non deludere le aspettative dei tantissimi appassionati che accorreranno a Fiera Milano dal 28 al 30 novembre, grazie a un programma finale ricco di appuntamenti imperdibili e momenti che lasceranno il segno, consultabile sul sito ufficiale milangamesweek.it. Eventi, talk, panel, incontri con ospiti nazionali e internazionali e la presenza delle più importanti realtà che dominano la scena mondiale nel campo del videogioco, del fumetto, dei giochi, dei collezionabili, del cinema, delle serie tv e della musica, per un vero e proprio omaggio alla cultura pop, da sempre collante tra le diverse generazioni, che troverà sfogo tra gli stand e sui palchi.

Quella che sta per prendere vita, sarà un’edizione che vuole mettere in risalto il rapporto sempre più interconnesso tra esseri umani e tecnologia. Ogni aspetto della nostra vita, infatti, si sviluppa in perfetta connessione tra digitale e reale, online e offline, rendendo sempre più sottile la barriera che separa questi due mondi, facilitando la nascita e lo sviluppo di nuove forme d’identità, esperienza e creatività. Per questo motivo, la parola chiave di MGWCMX 2025 sarà OnLife, un concetto rappresentato nella locandina ufficiale della manifestazione da Marco Checchetto, autore di fama internazionale che vanta, nel suo portfolio, lavori di prestigio su diverse opere e supereroi Marvel Comics.

Il programma di questa edizione di MGWCMX è stato ideato per accompagnare i tanti visitatori attesi in un viaggio tra il meglio che ogni forma d’arte che compone la cosiddetta pop culture ha, oggi, da offrire. Un grande e sinfonico spettacolo di tre giorni che prenderà vita e forma all’interno dei tanti spazi e aree tematiche pensate appositamente all’interno dei quattro padiglioni e, in particolare, sui diversi palchi studiati per esaltare al meglio i diversi livelli contenutistici di Milan Games Week & Cartoomics.

Si partirà, come da tradizione, con l’Opening Ceremony ufficiale, che si svolgerà venerdì mattina a partire dalle 10:45 sul Central Stage aperta da una performance musicale di Richter, al pianoforte. Per l’occasione, sfileranno alcuni dei più importanti ospiti internazionali della tre giorni di Milan Games Week & Cartoomics: Hitoshi Sakimoto, Brian Michael Bendis, Rich Keeble, Maxence Cazorla, Hidenori Kusaka, Satoshi Yamamoto, C. B. Cebulski, Peach Momoko, Rob Wiethoff, Roger Clark, Rafa Sandoval e Paul Azaceta.

GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE PER GLI AMANTI DEI VIDEOGIOCHI…

A Milan Games Week & Cartoomics, come già annunciato, saranno presenti alcuni dei più grandi attori, doppiatori e musicisti che hanno reso celebri alcuni titoli che hanno fatto e continuano a fare la storia del gaming mondiale. Venerdì 28 novembre sul Central Stage, dopo l’Open Ceremony, si parte alle 11:30 con il primo di tre appuntamenti con Games in Italy, il format di MGWCMX dedicato ai migliori studi del panorama videoludico nazionale. Ospite di questo appuntamento sarà Tiny Bull Studios, team torinese con una visione creativa che unisce sperimentazione e profondità narrativa. Tiny Bull Studios presenterà The Lonesome Guild, il nuovo progetto che esplora temi di isolamento, identità e appartenenza attraverso uno stile visivo unico e un gameplay dal forte impatto emotivo. Alle 12:30 il leggendario compositore Hitoshi Sakimoto, assieme a Richter, si concederà per un’intervista approfondita in cui racconterà aneddoti e riflessioni sulla sua carriera e su come le sue composizioni abbiano contribuito a definire le emozioni, le atmosfere e l’eredità di alcuni dei giochi più amati di sempre. Subito dopo, sullo stesso palco, sarà il momento di altri due protagonisti di MGWCMX 2025. Per la prima volta in Italia, infatti, Rob Wiethoff e Roger Clark, gli straordinari interpreti di John Marston e Arthur Morgan nella saga di Red Dead Redemption, incontreranno il pubblico per un appuntamento tra aneddoti dal set, dietro le quinte del motion capture e riflessioni su due dei personaggi che hanno ridefinito la narrativa videoludica moderna. Sabato 29 novembre, alle 10:30, secondo appuntamento con Games In Italy. Ospite di questo appuntamento sarà Milestone, studio storico e punto di riferimento nel mondo del racing game. Milestone presenterà Screamer, reimmaginazione di un’icona degli anni ‘90 che unisce narrazione, anime e un gameplay innovativo, offrendo un’esperienza unica in una fusione tra racing e fighting. A seguire, a partire dalle 12:30, sul Central Stage arriveranno i protagonisti di uno dei videogiochi più apprezzati del 2025: Clair Obscur: Expedition 33. Qui, Rich Keeble, Maxence Cazorla e Kirsty Rider racconteranno il processo creativo e le sfide interpretative del titolo che ha raccolto il maggior numero di nomination in assoluto nella storia dei The Game Awards . La domenica del Central Stage, infine, inizierà alle 10:30 con il terzo e ultimo appuntamento di Games in Italy, dando spazio a uno dei titoli italiani più interessanti, arrivato sul mercato da poche settimane con il team di Smallthing Studios, che salirà sul palco per raccontare il ritorno di una delle avventure grafiche più amate di sempre: Simon the Sorcerer Origins.

Un viaggio dietro le quinte dello sviluppo, tra sfide creative, direzione artistica e rispetto per l’eredità di un titolo che ha segnato una generazione. A seguire, sarà la volta di uno dei più grandi performer della scena videoludica, che nel corso della sua carriera ha potuto prestare la voce, e in diverse occasioni anche il volto, a personaggi indimenticabili, entrati in maniera indelebile nell’immaginario collettivo. Parliamo, ovviamente, di Troy Baker, che racconterà il suo percorso artistico e il modo in cui ha dato vita agli eroi e agli antieroi che hanno fatto e continuano a fare breccia nel cuore dei videogiocatori. Nel pomeriggio, dalle 14:30, sul Central Stage si terrà un incontro tra il mondo dei videogiochi, della musica e del fumetto con Hitoshi Sakimoto, che dialogherà sul palco con Peach Momoko, artista internazionale del fumetto che all’inizio del 2024 ha messo la sua firma sulla nuova collana Marvel Ultimate X-Men; la disegnatrice renderà omaggio al compositore donandogli un’illustrazione ispirata alle sue musiche e alle atmosfere dei giochi che hanno segnato intere generazioni.

Per incontrare questi straordinari ospiti, è stata inoltre predisposta un’area meet & greet dedicata, per permettere ad ancora più appassionati di trovarsi faccia a faccia con i loro beniamini!

Il mondo del gaming, in Milan Games Week & Cartoomics 2025, potrà esaltarsi come mai prima d’ora, grazie al Level Stage powered by GameLife collocato all’interno del Gaming District, pensato per dare risalto alla cultura del videogioco grazie alle voci degli sviluppatori e dei protagonisti della industry, attraverso una serie di appuntamenti imperdibili. Qui, venerdì, dalle 16:45, nell’attesa del suo ritorno sulla scena, si celebrerà il trentesimo compleanno di uno dei più celebri personaggi targati Ubisoft: Rayman! Sabato, dalle 14:30, sarà la volta di Dario Moccia e Tomodachi Press. Sarà l’occasione per presentare e mostrare al pubblico il loro nuovo progetto: l'artbook ufficiale del set di carte collezionabili Cuphead - Out of the Cards. Subito dopo, Slitherine presenterà RuneQuest: Warlords, il primo videogioco strategico ambientato nell’universo leggendario del gioco di ruolo RuneQuest di Chaosium. Il team di sviluppo racconterà il processo creativo dietro allo stile grafico e alla trasposizione in 3D del mondo di Glorantha. Slitherine avrà inoltre un booth in cui poter provare in anteprima esclusiva il titolo.

Central Stage e Level Stage saranno, inoltre, i palchi sui quali si terranno i momenti “Switch On!” in cui sarà possibile scoprire più da vicino, attraverso le voci di illustri ospiti e momenti di gameplay, le novità pubblicate nel 2025 da Nintendo: Kirby Air Riders, Mario Kart World, Leggende Pokémon: Z-A e Donkey Kong Bananza. Anche quest’anno, infatti, Nintendo si conferma tra i protagonisti di MGWCMX, con uno spazio di circa 1000 mq e oltre 110 postazioni di gioco situate nell’area Electric Town, dove sarà possibile provare le novità di Nintendo Switch 2 e tante anteprime come Metroid Prime 4: Beyond, l’attesissimo nuovo capitolo della saga Metroid Prime, ed ELDEN RING Tarnished Edition. Nell’area Nintendo sarà inoltre possibile giocare, per la prima volta in Italia, le demo di due dei titoli Capcom più attesi del 2026: Resident Evil Requiem™ e Monster Hunter Stories™ 3: Twisted Reflection.

Tanto gameplay, inoltre, aspetta i numerosi visitatori, grazie alla Freeplay Area by BANCOMAT, la più grande di sempre con oltre 150 postazioni dedicate ai titoli evento del 2025 e ai videogame più amati dalla community per giocare con gli amici in sessioni di pura adrenalina e divertimento. Tanti i titoli che si potranno provare all’interno dell’area: EA Sports FC 26, NBA 2K26, Mortal Kombat 1, Borderlands 4, Clair Obscur: Expedition 33, Monster Hunter Wilds, Metal Gear Solid ?: Snake Eater, Call of Duty: Black Ops 7, Fortnite, Rocket League, Battlefield 6, MotoGP™25, F1 25, Split Fiction, Mafia: Terra Madre, Double Dragon Revive, Assassin's Creed Shadows, Sonic Racing: CrossWorlds, Capcom Fighting Collection 2, Shinobi Art of Vengeance, Dragon Ball: Sparking! Zero, Tekken 8, Absolum.

Videogioco fa spesso rima con eSport, la faccia più competitiva e professionistica di questa ormai consolidata forma d’arte. L’appuntamento per tifare e seguire le gesta dei pro-player che si daranno battaglia a MGWCMX 2025, sarà al Gillette Labs Stage, che quest’anno sarà il palco e l’arena dedicata ai tornei competitivi che si svolgeranno durante la manifestazione. Tre gli appuntamenti da ricordare: venerdì 28 novembre, dalle 16:00, si terrà l'ultimo round della MotoGP eSports World Championship Global Series. Durante l'evento i piloti si sfideranno nelle ultime gare del campionato, per decidere chi sarà il MotoGP eSport World Champion del 2025. Sabato 29, per tutta la giornata, sarà la volta delle finali della Gillette Bomber Championship. I 20 finalisti si contenderanno il titolo in una finale epica, raccontata dal caster Myke e dagli ambassador Xiuder e Piz, affiancati da talent come Billybella e Lollolacustre che saranno tutti presenti dal vivo. Infine, domenica 30 novembre a partire dalle 15:00, si chiuderà con la EA SPORTS FC eSupercup, il torneo ufficiale targato Lega Calcio Serie A e giocato su EA SPORTS FCTM 26, che vedrà sfidarsi le squadre della eSerie A Goleador. Un’opportunità unica per tifare dal vivo e vivere l’adrenalina del calcio virtuale competitivo.

…E QUELLI PER GLI APPASSIONATI DI FUMETTI E MANGA

L’Hero Stage sarà il palco di MGWCMX dedicato al racconto, alle arti visive e alla creatività, in cui si alterneranno panel, talk e masterclass con i protagonisti del mondo del fumetto, del manga, dell’illustrazione e della narrativa visiva. Un roster di artisti che farà palpitare i cuori dei tanti appassionati presenti, che hanno potuto appassionarsi e innamorarsi delle storie scritte e disegnate da questi straordinari maestri. Venerdì 28 novembre, alle 14:30, salirà sul palco un autore leggendario: Brian Michael Bendis. In questo imperdibile panel, il “papà” di Miles Morales e Jessica Jones, ospite di Mirage Comics, porterà gli spettatori dietro le quinte del “metodo Bendis”: ritmo, personaggi, struttura narrativa. Un incontro per parlare di scrittura e di ispirazioni e per scoprire perché, alla fine, tutto parte sempre da una buona sceneggiatura. Dalle 17:30 sarà la volta di un altro assoluto protagonista della storia del fumetto italiano. Nato nel 1962 dalle geniali menti di Angela e Luciana Giussani, a Milan Games Week & Cartoomics torna Diabolik, e lo farà davvero in grande stile. La casa editrice Astorina presenterà per la prima volta al pubblico “Diabolik - Italia, che meraviglia!”, un avvincente volume in quattro lingue (italiano, francese, inglese e spagnolo) che celebrerà “il re del terrore” come testimonial ufficiale delle eccellenze italiane nel mondo.

Anche Sabato 29 novembre il menù sarà ricco e in grado di soddisfare i palati più esigenti. Alle 11:30 Tommaso Di Spigna, in arte Spugna, racconterà il suo incontro artistico con Cattivik, il criminale più grottesco del fumetto italiano. L’artista ha recentemente disegnato una sua storia, scritta da Lorenzo La Neve e pubblicata da Gigaciao. A seguire ci sarà la possibilità di vedere all’opera uno dei grandi ospiti della manifestazione: Paul Azaceta. Una speciale performance di disegno dal vivo, per ammirare tutto il suo immenso talento, già apprezzato a livello mondiale nell'iconico OUTCAST e nel nuovissimo The SEASONS, pubblicati da Saldapress. Alle 13:30 un momento imperdibile attende tutti gli appassionati dei super eroi Marvel, che tra pochi mesi chiuderà definitivamente il nuovo Universo Ultimate, dopo l’evento Ultimate Endgame. Gli aneddoti e le curiosità dietro a questo ciclo editoriale che si è rivelato da subito un successo clamoroso saranno raccontati da alcuni dei diretti protagonisti, portati a MGWCMX da Panini Comics: l’Editor in Chief di Marvel Comics C.B. Cebulski e l’autrice unica di Ultimate X-Men, Peach Momoko. Dalle 14:30 i riflettori si accenderanno su due degli ospiti più attesi: per la prima volta in Italia, saliranno sul palco Hidenori Kusaka e Satoshi Yamamoto, i due autori del manga Pokémon – La Grande Avventura, moderati da Sio! Tra aneddoti e curiosità, i due Sensei racconteranno come nasce un manga leggendario, edito in Italia da J-POP Manga.

Ma i manga non sono più soltanto giapponesi, e Manga Issho, la prima rivista europea di manga, lo ha ampiamente dimostrato. In Italia dallo scorso marzo, coinvolge quattro dei maggiori editori di manga in Europa tra cui l’italiana Star Comics. Un progetto che è stato accolto con grande calore dal pubblico, e che verrà celebrato con un appuntamento dedicato sull’Hero Stage - a partire dalle 17:00 -, dove autori e autrici si alterneranno al tavolo da disegno e racconteranno curiosità, retroscena e ispirazioni. L’ultimo appuntamento del sabato sarà alle 19:00, con il fumetto per eccellenza: Topolino! Nel 40° anniversario di "Topolino e il segreto del castello", prima storia a bivi a fumetti ideata da Bruno Concina e illustrata dal Maestro Cavazzano, verrà esplorato il fascino delle narrazioni interattive con Ivan Bigarella, disegnatore di Topolino, e Francesco Lancia, autore e speaker radiofonico.

Domenica mattina, a partire dalle 11:30, Brian Michael Bendis tornerà sul palco con un incontro speciale che sarà l’occasione per saperne di più su tutti i suoi lavori meno noti, ma che hanno contribuito a formare la sua inconfondibile identità creativa. Alle 13:30 saliranno tre artiste italiane che hanno conquistato il fumetto americano: Mirka Andolfo, Sara Pichelli e Federica Mancin, che racconteranno la loro esperienza nel mondo dei comics d’oltreoceano. A seguire, tornerà Satoshi Yamamoto, per uno showcase di disegno dal vivo assolutamente imperdibile. Inoltre, assieme allo sceneggiatore Hidenori Kusaka, con lui sul palco, racconterà il processo creativo dietro la serie, mostrando come prende forma una tavola originale del celebre manga Pokémon – La Grande Avventura. Alle 15:30 andrà in scena un vero e proprio scontro fra titani, nel segno del più grande supereroe di sempre, Superman. Trevor Hairsine e Rafa Sandoval si sfideranno a colpi di genio e matita, per celebrare l’Uomo d’Acciaio con le loro personalissime interpretazioni dell’azzurrone. Dopo questa sfida epica, alle 16:30 si tornerà ai fumetti di “casa nostra”, con tre giovani artisti italiani tra i più talentuosi della loro generazione. Alessandro Atzei, Manuele Morlacco e Federica Pustizzi si racconteranno al pubblico, condividendo le scelte creative, i personaggi e le emozioni dietro alla realizzazione della loro opera targata Star Comics dal titolo "Per la pioggia e tutto il resto".

Queste sono solo alcune delle tante occasioni per incontrare i propri fumettisti e mangaka preferiti. In Milan Games Week & Cartoomics 2025 sarà presente, infatti, una rinnovata Artist Alley di dimensioni mai viste. Un vero cuore creativo della manifestazione, dove il pubblico potrà incontrare i propri beniamini, che saranno davvero tantissimi quest’anno: Mirka Andolfo, Federico Vicentini, Giuseppe Camuncoli, Giovanni Timpano, Ivan Bigarella, Federica Mancin, Andrea Milana, Zulema Scotto Lavina, e molti altri!

GIOCHI DA TAVOLO E COLLEZIONABILI, L’ANIMA ANALOGICA DI MILAN GAMES WEEK & CARTOOMICS

A MGWCMX non mancherà ampio spazio per il gioco da tavolo e i collezionabili, per divertirsi con gli amici e curiosare tra le tante novità che verranno portate dalle più importanti aziende del settore. Magic: The Gathering, Star Wars: Unlimited, le carte collezionabili di Pokémon, gli iconici Funko Pop! - con i Pop! esclusivi di Milan Games Week & Cartoomics -, sono soltanto alcuni dei giochi e degli oggetti da collezione che sarà possibile trovare e provare. Non mancheranno le occasioni per immergersi nei mondi fantastici di Dungeons & Dragons, guidati da celebri ed esperti master italiani.

IKEA Italia debutterà a Milan Games Week & Cartoomics 2025 con un progetto che celebra la creatività, la fantasia e la convivialità dei giochi di ruolo. Da sempre attenta a creare spazi dove le persone possano condividere momenti speciali, IKEA Italia diventa ora compagna di viaggio anche nei mondi immaginari. A partire dall’osservazione di come molti giocatori sfoglino i cataloghi IKEA alla ricerca di nomi e spunti per i loro personaggi, IKEA Italia – infatti – presenta The DRÖNJÖNS & DRAGAN - Manuale svedese dei nomi che suonano bene, un’edizione speciale dedicata a chi ama sognare e giocare insieme, e uno spazio accogliente e immersivo dove vivere un’esperienza in cui realtà e immaginazione si incontrano.

Sarà presente anche Topps® – punto di riferimento per tutti gli appassionati di carte da collezione – con un’esperienza tutta dedicata al mondo sportivo, arricchita dalla presenza speciale del celebre content creator MikeShowSha che, venerdì 28 novembre, dalle 16.00 alle 18.00, incontrerà i fan durante un esclusivo meet & greet. Un vero e proprio tuffo nel mondo sportivo a cominciare dalla nuovissima linea Match Attax 25/26, un’edizione imperdibile per gli appassionati di calcio europeo, dedicata alle tre competizioni UEFA 2025/2026: Champions League, Europa League e Conference League. Per i più esigenti, inoltre, l'area Topps Hobby offrirà una selezione pensata per chi cerca rarità.

eBay, main partner della manifestazione, sarà presente con l’eBay Stage, spazio interattivo dedicato al mondo delle trading card e del collezionismo dove la community potrà vivere esperienze, incontri e intrattenimento dal vivo. Tra i momenti più attesi, tre box break live: venerdì, dalle 15:00, Sabaku no Maiku e Delmo apriranno box Magic di Final Fantasy e Spider-Man; sabato, alla stessa ora, POW3R sarà protagonista dell’apertura di un set base ITA Unlimited Pokémon, mentre domenica, alle 13:45, toccherà a Kurolily, con un box Legami Inossidabili ITA. Accanto al palco, una photo opportunity ispirata alle carte gradate farà da cornice ai meet & greet con artisti e illustratori, insieme a un’area “sbusto” dove i visitatori potranno aprire live i propri acquisti e a una zona espositiva con opere e pezzi speciali firmati dagli artisti ospiti. Sabato 29 novembre alle 14:00, sempre sull’eBay Stage, il dialetto incontrerà il fumetto Disney: Blasco Pisapia e Roberto Gagnor, in compagnia di Germano Lanzoni, presenteranno il volume dedicato alle storie di Topolino in dialetto Milanese, raccontando le particolarità del linguaggio del fumetto.

LA GRANDE MUSICA E LO SPETTACOLO DEL K-POP

Lo spettacolo di MGWCMX 2025 sarà davvero roboante, grazie ai tanti artisti che faranno ballare e cantare tutti a squarciagola. Anche quest’anno Radio 105 sarà la radio ufficiale di Milan Games Week & Cartoomics: per tutti e tre i giorni i suoi conduttori Camilla Ghini e Daniele Battaglia, Fabiola e Dario Spada, Moko, Bryan Ronzani, Dario Micolani, Edoardo Mecca, Linda Pani, Manola Moslehi e Niccolò Torielli, trasmetteranno in diretta da Fiera Milano e accoglieranno in studio e sul palco i più importanti ospiti del festival. Inoltre, Radio 105 presenterà, direttamente sul Central Stage, le esibizioni che vedranno protagonisti alcuni tra i più importanti artisti della scena musicale italiana: sabato alle 15.30 il palco sarà invaso dall’energia di Fred De Palma, rapper e hitmaker multiplatino, preceduto da Memi e Yosef & MYDRAMA mentre domenica, alla stessa ora, sarà la volta di BigMama e Sarah Toscano artiste dalla personalità e forza trascinanti.

Torna anche quest’anno sul Central Stage di Milan Games Week & Cartoomics l’Urban Show by DNSTY, in collaborazione con Warner Music Italy, il format musicale che unisce la scena urban nazionale al mondo del gaming, in un mix esplosivo di energia, creatività e contaminazione culturale. Giunto alla sua quarta edizione, l’Urban Show si conferma come uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione, portando sul Central Stage una line-up d’eccezione con oltre 10 artisti tra i più rappresentativi del panorama italiano. Sul palco si alterneranno nomi affermati e nuove promesse della scena, come AVA, Flaco G, Neza, Bello Figo, Greg Willen, Vegas, Astro, Paky, Andry TheHitmaker, Ensi e Nerone, Dani Faiv, Young Hash e Nitro, per un viaggio sonoro che attraversa rap, trap, R&B e sonorità ibride.

Ci sarà poi una grande novità direttamente dal mondo del K-Pop: Milan Games Week & Cartoomics ospiterà le finali della K-Pop League Italia, il circuito nazionale che ha visto esibirsi crew provenienti da tutto il paese a colpi di coreografie spettacolari. Le sfide avverranno davanti a una giuria ufficiale i cui nomi verranno annunciati prossimamente, che decreterà i vincitori, facendoli entrare di diritto nell’Olimpo del K-Pop. Ogni giorno, per tutta la durata della manifestazione, l’area K-Pop Playground permetterà ai visitatori di assistere in prima persona al fenomeno della danza pop coreana. In particolare, venerdì 28 novembre, dalle 15:30, Francesca Clydeseung DeFilippis terrà un workshop esclusivo dedicato alle coreografie ispirate al successo planetario K-Pop Demon Hunters!

I COSPLAY PIÙ BELLI E I CONTENT CREATOR DI MAGGIOR SUCCESSO

L’essenza più pura e viscerale di Milan Games Week & Cartoomics è rappresentata, come sempre, dall’arte del cosplay. Proprio per questo e per permettere ai tanti cosplayer di dare sfogo a tutto il loro estro creativo, MGWCMX 2025 metterà a loro disposizione la piazza Cosplay Ground, un luogo dove incontrarsi, fare amicizia e scambiarsi consigli su come migliorare i propri costumi. In quest’area non mancheranno numerosi servizi: dai photoset al trucco, fino alla sartoria d’emergenza. Ma non finisce qui, perché a Milan Games Week & Cartoomics 2025 l’arte del cosplay si eleverà all'ennesima potenza, grazie agli Studios! Scenografie spettacolari, centinaia di figuranti, dungeon, attrazioni e attività ispirate ai grandi franchise sono solo alcune delle tante sorprese che attenderanno i fan, che potranno vivere in prima persona un’esperienza pari a quella dei parchi a tema. Dalla più grande area europea dedicata a Star Wars, con tutti i sei gruppi internazionali riconosciuti da Disney e Lucasfilm, all’immancabile Umbrella Italian Division dove combattere contro orde di zombie, fino ai combattimenti spettacolari e le sfide a tema fantasy de La Fortezza. All’interno di ognuna di queste aree, nel corso di MGWCMX 2025 sono in programma diversi appuntamenti ed esibizioni spettacolari, alcune pensate per coinvolgere direttamente il pubblico. Non resta, quindi, che prepararsi a lasciarsi trasportare in mondi dove la fantasia non ha confini!

A MGWCMX 2025 sarà, inoltre, presente anche Fondazione Cariplo con ZeroNEET, programma promosso in collaborazione con Regione Lombardia e Intesa Sanpaolo che si propone di attivare 20mila dei 150mila giovani che non studiano e non lavorano in Lombardia. Con la partecipazione a MGWCMX 2025, Fondazione Cariplo prosegue il suo percorso di sostegno ai più giovani, per ascoltare le loro storie e condividere esperienze, con l’obiettivo di rimettere al centro le nuove generazioni, la loro forza e il loro potenziale.

Insomma, la carne al fuoco è davvero tanta e questi sono soltanto alcuni highlights di tutto ciò che accadrà a Milan Games Week & Cartoomics 2025. Il programma completo è disponibile su milangamesweek.it.

Non resta che assicurarsi un biglietto e prepararsi a vivere esperienze uniche. Gli ultimi ticket disponibili a tariffa scontata sono acquistabili andando nella sezione dedicata del sito ufficiale della manifestazione.