Sci alpino in TV oggi: orari e diretta delle discese di Val d'Isère e Val Gardena, programma e azzurri in gara
Oggi il grande spettacolo dello sci alpino invade le nostre TV: due emozionanti discese di Coppa del Mondo, a Val d’Isère e Val Gardena, promettono adrenalina e sfide da non perdere. Alle 10:30 e alle 11:45, gli azzurri si contendono il podio in diretta su Rai 2, offrendo un weekend ricco di suspense e passione. Scopri orari, programmi e come seguire le gare in tempo reale, perché ogni discesa conta.
Sabato 20 dicembre 2025 è giornata dedicata alla discesa libera in Coppa del Mondo: doppio appuntamento con la prova femminile a Val d’Isère (Francia) e quella maschile in Val Gardena. In palinsesto due gare ravvicinate, con start fissato alle 10:30 per le donne e alle 11:45 per gli uomini.
Le discese si vedono in diretta TV in chiaro su Rai 2, con streaming gratuito su RaiPlay. La copertura completa è disponibile anche per abbonati su Eurosport, mentre in streaming a pagamento la visione passa attraverso DAZN e Discovery+.
Si parte dalla Francia: la discesa femminile di Val d’Isère scatta alle 10:30. Tra le protagoniste attese c’è Sofia Goggia, chiamata a un confronto di alto livello con Lindsey Vonn, tornata competitiva nel circuito. L’azzurra prende il via con il pettorale 7.
In pista a Val d’Isère ci saranno complessivamente nove italiane: oltre a Goggia, al via anche Laura Pirovano, Nicol Delago, Elena Curtoni, Roberta Melesi, Nadia Delago, Sara Thaler, Vicky Bernardi e Sara Allemand.
Alle 11:45 tocca invece alla discesa maschile in Val Gardena, sulla Saslong, tappa di casa che completa il blocco di gare italiane consecutive. Il gruppo azzurro punta soprattutto su Dominik Paris, con Mattia Casse e Florian Schieder tra i nomi più accreditati per un risultato importante.
Completano l’elenco degli italiani in gara in Val Gardena anche Guglielmo Bosca, Christof Innerhofer, Benjamin Jacques Alliod, Nicolò Molteni e Giovanni Franzoni.
Programma TV e streaming: 10:30 discesa libera femminile Val d’Isère (Rai 2, RaiPlay; Eurosport/DAZN/Discovery+ per abbonati). 11:45 discesa libera maschile Val Gardena (Rai 2, RaiPlay; Eurosport/DAZN/Discovery+ per abbonati).