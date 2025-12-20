Sci alpino in TV oggi: orari e diretta delle discese di Val d'Isère e Val Gardena, programma e azzurri in gara

Oggi il grande spettacolo dello sci alpino invade le nostre TV: due emozionanti discese di Coppa del Mondo, a Val d’Isère e Val Gardena, promettono adrenalina e sfide da non perdere. Alle 10:30 e alle 11:45, gli azzurri si contendono il podio in diretta su Rai 2, offrendo un weekend ricco di suspense e passione. Scopri orari, programmi e come seguire le gare in tempo reale, perché ogni discesa conta.