Raffaele Sollecito sulla Serie TV di Amanda Knox sull'Omicidio Kercher: Mi fido di lei, è un suo diritto raccontare la propria storia

Raffaele Sollecito ha espresso la sua opinione riguardo alla serie televisiva in produzione a Perugia, basata sull'omicidio di Meredith Kercher. La serie, prodotta da Amanda Knox per il canale Hulu della Disney, vede la partecipazione di Giuseppe De Domenico nel ruolo di Sollecito.

Sollecito ha dichiarato all'Adnkronos: "Ognuno ha fatto le sue scelte di vita. Io faccio l'ingegnere, Amanda ha scelto nella sua vita di occuparsi delle persone vittime di ingiustizie. Non mi sento su questo di dare giudizi etici. Raccontare la propria vita vissuta dentro una grande tragedia è un suo diritto. La famiglia Kercher può sempre fare un film o una serie sulla vita di Meredith, nessuno glielo impedisce".

Pur non essendo direttamente coinvolto nel progetto, Sollecito ha rivelato di essere in trattative per supervisionare la rappresentazione del suo personaggio nella serie. Ha affermato: "Non faccio parte del progetto ma sono in trattativa per supervisionare la mia immagine, visto che volente o nolente sono uno dei protagonisti principali di questa storia. Anche se sono sicuro che la mia immagine verrà trattata bene, visto che c'è Amanda non ho dubbi. Mi fido di lei e del suo giudizio su di me, anche perché lo conosco già".

Sollecito ha inoltre espresso il desiderio di conoscere l'attore che lo interpreterà e di esaminare come il suo personaggio sarà sviluppato nella sceneggiatura. Ha sottolineato l'importanza di avere un controllo sulla propria rappresentazione mediatica, affermando: "Visto che in passato tutti i giornali hanno parlato di me, dicendo quello che gli pareva, oggi vorrei essere io protagonista di quello che sono. In ogni caso sono in buoni rapporti e penso che riusciremo ad avere un buon compromesso".

La serie in questione è stata annunciata da Hulu e sarà composta da otto episodi. Amanda Knox, oltre a essere produttrice esecutiva, collaborerà con Monica Lewinsky e Warren Littlefield. La trama si concentrerà sulla vicenda giudiziaria che ha coinvolto Knox e Sollecito, entrambi inizialmente accusati dell'omicidio di Meredith Kercher e successivamente assolti dalla Corte di Cassazione.

La produzione della serie ha suscitato diverse reazioni, considerando la sensibilità del caso e l'impatto mediatico che ha avuto nel corso degli anni. La famiglia di Meredith Kercher non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo alla serie.

La vicenda dell'omicidio di Meredith Kercher, avvenuto nel 2007 a Perugia, ha avuto un'ampia risonanza internazionale. Amanda Knox e Raffaele Sollecito sono stati al centro di un lungo iter giudiziario, culminato con la loro assoluzione definitiva nel 2015.