Sito Agenzia delle Entrate in tilt: impossibile accedere alla dichiarazione precompilata

Il sito dell’Agenzia delle Entrate è tornato in tilt nella mattinata di mercoledì 28 maggio, causando disagi proprio nei giorni cruciali per l’accesso alla dichiarazione dei redditi precompilata. Gli utenti segnalano l’impossibilità di accedere alla piattaforma, compromettendo l’invio puntuale della documentazione fiscale.

Il Codacons ha denunciato la situazione definendola "assurda" e richiamando l’attenzione su un problema già verificatosi il 16 maggio, quando proprio un disservizio tecnico costrinse l’Agenzia a prorogare le scadenze fiscali al 30 maggio. Secondo l’associazione, il blocco odierno "arreca un danno concreto a migliaia di contribuenti", causando ritardi e perdite di tempo in un momento delicato per gli adempimenti fiscali.

"Le carenze tecniche del sistema vanno risolte in modo strutturale – insiste il Codacons – non è tollerabile che il portale di riferimento per le operazioni fiscali in Italia continui a presentare malfunzionamenti e non regga il volume di accessi previsto in questo periodo dell’anno".

Da parte sua, l’Agenzia delle Entrate tramite le Direzioni tecnologie e servizi digitali di Sogei ha comunicato di aver "individuato alcuni rallentamenti nella fase di autenticazione". I tecnici stanno già lavorando alla risoluzione del problema, che risulta "in fase avanzata". L’Agenzia si è scusata con gli utenti per gli eventuali disagi provocati.