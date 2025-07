Teamfight Tactics: Colosseo K.O. è disponibile ora

Teamfight Tactics: Colosseo K.O., il quindicesimo set di TFT a tema anime, è ora disponibile sui server di tutto il mondo. L'attesissimo aggiornamento di gioco è gratuito per tutti i giocatori ed è disponibile su PC e dispositivi mobili. Il video del Commento sviluppatori che raccontano cosa possono aspettarsi i giocatori nell'arena e il trailer del set sulle note della nuova traccia "FIGHTER!!" dell'artista ASCA, nota per le sue sigle anime.

Dopo due settimane di Public Beta Environment (PBE), i giocatori di tutto il mondo possono ufficialmente entrare nel Colosseo K.O. sui server live e farsi strada fino alla vetta a suon di pugni con il nuovo set per i prossimi quattro mesi.

Dichiarazione di Michael Sloan, Lead designer del set di Teamfight Tactics: Colosseo K.O.: "È stato davvero gratificante vedere la community tuffarsi nei primi contenuti del set Colosseo K.O. sul PBE, e osservare le reazioni entusiaste dei giocatori, le formazioni più creative e i momenti più epici. Non vediamo l'ora che nuovi concorrenti e giocatori veterani si immergano nel caos ispirato agli anime del Colosseo. Grazie ai Potenziamenti, i giocatori avranno nuovi modi per scatenare i loro campioni preferiti e siamo curiosi di scoprire quali eroi creeranno gli strateghi più ingegnosi."

Teamfight Tactics: Colosseo K.O. trasporta i giocatori nel torneo anime definitivo organizzato da Baffo, pieno di ragazze magiche, guerrieri Shonen e un Potente Mech, tutti pronti a potenziarsi per affrontare una battaglia memorabile senza esclusione di colpi. Cogliete l'attimo, cercate alleati e create la squadra dei vostri sogni composta da leggende anime provenienti da diversi gruppi di campioni come Guardiane Stellari, Spiriti Guerrieri, Accademia di Battaglia e altri ancora.

Colosseo K.O. introduce anche i Potenziamenti, la nuova meccanica del set. Questi miglioramenti aggiungono un'enorme potenzialità strategica all'arena e daranno ai giocatori la spinta di cui hanno bisogno per scalare le classifiche. Usando un SuperSnax su un campione i giocatori avranno accesso a un'Armeria di potenziamenti adatti all'unità scelta. Qualsiasi campione può diventare una superstar e quando arriva il momento di cambiare strategia, il Potenziamento può essere rimosso e applicato a una nuova unità ancora più potente

I giocatori potranno immergersi ancora di più nel torneo grazie ai nuovi contenuti grafici in arrivo nel negozio con la patch. Tra i più attesi ci sono Mini Lillia Fiore spirituale, Mini Ahri Fiore spirituale (edizione prestigio), Thresh Mezzogiorno di Fuoco Senza vincoli e l'arena Il villaggio velato. Inoltre, il set introduce una serie innovativa di aspetti per i Portali ispirati agli anime, tra cui Terme spirituali, La Via del KO, Arma divina, Carezza cristallina, Portale della Prima Stella e Alla scoperta dell'Altrove.

Con il lancio di Colosseo K.O., TFT ammodernerà e farà evolvere i ruoli delle unità per migliorare l'identità dei campioni e dare maggior spazio a unità innovative. Il sistema modifica il modo in cui le unità ottengono mana in base al ruolo e quello in cui i campioni interagiscono con i vari sistemi di gameplay. Per esempio, i Tank (campioni incentrati sulla difesa che subiscono danni per proteggere la squadra) ora otterranno 5 mana per attacco e genereranno mana subendo danni. Saranno anche più spesso al centro dell'attenzione dei nemici e avranno maggiori probabilità di essere bersagliati.

Colosseo K.O. segna anche il lancio del TFT Pro Circuit (TPC), la nuova serie di tornei di Livello 1 di TFT che verrà introdotta in tutte e quattro le regioni ad agosto 2025 come livello competitivo aggiuntivo rispetto all'impianto esistente. Il TPC includerà 3 eventi separati che si svolgeranno durante tutto il set. I fan potranno seguire il primo torneo TPC a partire dal 29 agosto per assistere al debutto dei professionisti di Livello 1: 32 tra i migliori giocatori di TFT che si sono qualificati durante Teamfight Tactics: Cyber City per rappresentare ciascuna delle quattro regioni

Torna anche il TFT Open, il più grande evento di TFT dell'anno. L'evento LAN a eliminazione aperta si svolgerà a Porte de Versailles, Parigi, con 768 posti per i giocatori, il 50% in più rispetto a prima. I pass concorrente saranno disponibili in prevendita l'8 settembre. I prezzi dei pass e i dettagli sulla prevendita saranno pubblicati il 20 agosto. Il TPO includerà un Angolo degli artisti per celebrare gli straordinari creatori di contenuti della community di TFT, vari panel degli sviluppatori, incontri con i co-streamer e tante occasioni per partecipare agli Eventi secondari. Inoltre, il TPO includerà un evento 4v4 che inizierà il Giorno 2 per i partecipanti eliminati durante il Giorno 1, con un montepremi a parte.