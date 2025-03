Ultima Generazione, nuovo blitz da Cracco a Milano: terza protesta contro le disuguaglianze sociali

Tre attivisti di Ultima Generazione - due donne e un uomo - hanno effettuato una nuova protesta presso il ristorante di Carlo Cracco nella Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Intorno alle 13:30, sono entrati nel locale per manifestare contro le disuguaglianze sociali nell'ambito della campagna "Il giusto prezzo". La polizia è intervenuta poco dopo, fermando i manifestanti e conducendoli in questura per accertamenti sulla loro condotta.

Gli attivisti hanno dichiarato che questa azione mira a denunciare le crescenti disuguaglianze in Italia, evidenziando il contrasto tra il lusso di determinati ambienti e la precarietà di molte persone. Hanno sottolineato che il ristorante rappresenta una realtà distaccata, sostenuta dallo sfruttamento di chi vive al di fuori di essa. La loro richiesta a Cracco è di aprire le porte del ristorante ogni giovedì, offrendo pasti gratuiti a persone al di fuori della sua abituale clientela, come gesto simbolico di solidarietà verso chi affronta difficoltà economiche.

Questo episodio segue una serie di proteste simili da parte di Ultima Generazione. Il 23 marzo, quattro attivisti hanno versato tre bottiglie di passata di pomodoro nella veranda del ristorante di Cracco, sempre nell'ambito della campagna "Il giusto prezzo". In quell'occasione, hanno evidenziato l'assurdità di una situazione in cui una cena di lusso equivale al costo della spesa mensile di una famiglia italiana.

In precedenza, il 20 marzo, gli attivisti avevano organizzato un sit-in davanti allo stesso ristorante, chiedendo allo chef di offrire pasti gratuiti una volta alla settimana come segno di solidarietà.

