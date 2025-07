USA - Sparatoria in chiesa del Kentucky: tre morti - incluso l'aggressore

Una tragica sparatoria scuote la chiesa di Lexington, Kentucky, lasciando tre vittime e un’aggressione che ha sconvolto la comunità. Tra le vittime, una donna di 72 anni e una giovane di 32, mentre l'aggressore è stato eliminato sul posto. Un episodio che solleva ancora una volta il dolore e la paura, richiamando l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di culto e sull’urgenza di affrontare questa crescente minaccia. Al momento, le autorità continuano le indagini per chiarire i dettagli.

Una violenta sparatoria è avvenuta all'interno della Richmond Road Baptist Church di Lexington, in Kentucky, causando la morte di tre persone, tra cui il sospettato. Le vittime sono una donna di 72 anni e una giovane di 32 anni, come confermato dalle autorità locali.

L'aggressore, la cui identità non è stata ancora resa pubblica, è deceduto durante l’intervento delle forze dell’ordine. Al momento non è chiaro se sia morto per colpi d’arma da fuoco della polizia o per cause autoinflitte. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo aveva precedentemente sparato a un agente della polizia statale nei pressi dell'aeroporto Blue Grass, su Terminal Drive, prima di rifugiarsi nella chiesa.

All’interno dell’edificio religioso, l’uomo ha aperto il fuoco colpendo altre quattro persone. Due uomini sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale: uno si trova in condizioni critiche, mentre l’altro è in condizioni stabili, ha riferito il capo della polizia di Lexington, Lawrence Weathers.

Anche l’agente colpito nei pressi dell’aeroporto è stato ricoverato ed è in condizioni stabili. La Polizia di Stato del Kentucky e il Dipartimento di Polizia di Lexington hanno diffuso aggiornamenti separati sulla piattaforma X, confermando la dinamica dei fatti e l’intervento rapido delle forze dell’ordine.

Il governatore del Kentucky, Andy Beshear, ha commentato quanto accaduto invitando i cittadini a esprimere solidarietà alle vittime e riconoscenza alle autorità. "Per favore, pregate per tutti coloro che sono stati colpiti da questi insensati atti di violenza e ringraziamo per la rapida risposta del Dipartimento di Polizia di Lexington e della Polizia di Stato del Kentucky", ha scritto in un messaggio su X.