Tragedia a Milano: incendio in un palazzo in viale Abruzzi, donna muore dopo essersi lanciata dal quinto piano

Tragedia a Milano: un incendio scoppiato nella notte in viale Abruzzi ha sconvolto la città. Le fiamme, divampate intorno alle 00:30, hanno coinvolto diverse abitazioni di un palazzo di sette piani, chiedendo l’intervento urgente dei vigili del fuoco. Purtroppo, durante l’evacuazione, una donna di 48 anni si è lanciata dal quinto piano, trovando tragicamente la morte. Un episodio che scuote profondamente la comunità milanese, lasciando molte domande senza risposta.

Un violento incendio è divampato nella notte in un appartamento di viale Abruzzi, a Milano, coinvolgendo diverse abitazioni di un edificio di sette piani. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 00:30 al quarto piano, richiedendo l’intervento urgente di diverse squadre dei vigili del fuoco.

Durante l’evacuazione, una donna di 48 anni, di origine brasiliana, si è lanciata dal quinto piano nel tentativo disperato di mettersi in salvo. Soccorsa in condizioni gravissime e trasportata in codice rosso in ospedale, è morta poche ore dopo a causa delle ferite riportate.

In totale, dodici appartamenti sono stati dichiarati temporaneamente inagibili: oltre a quello da cui si sono propagate le fiamme, anche quelli adiacenti sono stati interdetti per motivi di sicurezza. Gli altri residenti, evacuati in via precauzionale, hanno potuto fare rientro nelle rispettive abitazioni.

Due persone sono state ricoverate in codice verde, con lievi conseguenze dovute all’inalazione di fumo. Le autorità hanno attivato il Nucleo Investigativo Antincendi della Lombardia per chiarire le cause dell'incendio e verificare eventuali responsabilità.