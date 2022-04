Hearthstone: Rotta per la Città Sommersa nuova espansione disponibile

La nuova espansione di Hearthstone, Rotta per la Città Sommersa, è ora disponibile, con 135 nuove carte collezionabili, le nuove abilità Dragaggio e Colosso, l'arrivo del nuovo tipo di servitore, i Naga, e molto altro! Le profondità oscure dell'oceano sono piene di pericoli. Se pensi di avere ciò che serve, prendi con noi la Rotta per la Città Sommersa!

Nuova abilità: Dragaggio

Dragaggio è una nuova abilità che ti permette di guardare le ultime tre carte del tuo mazzo e di sceglierne una da mettere in cima. Puoi combinare le carte con Dragaggio con le nuove carte di Azshara che mettono una potente carta "Sommersa" in fondo al tuo mazzo.

Nuova abilità: Colosso

Queste creature giganti sono troppo grandi per stare in una carta sola! I servitori Colosso compaiono con appendici aggiuntive che lavorano in sinergia con la carta principale in diversi modi. Queste appendici vengono evocate insieme alla carta principale, anche quando il servitore Colosso non è stato giocato dalla mano.

Nuovo tipo di servitore: Naga

Come aggiunta permanente a Hearthstone, i Naga sono servitori abili con le Magie che spesso ti offrono bonus quando giochi delle Magie dalla tua mano.

Rotazione dei set dell'Anno dell'Idra

L'Anno dell'Idra inizia oggi con la rotazione dei set, che rende Selvaggi i set delle espansioni dell'Anno della Fenice:Ceneri delle Terre Esterne, L'Accademia di Scholomance e Follia alla Fiera di Lunacupa. La selezione di carte per la modalità Standard ora comprende:Forgiati nelle Savane, Uniti a Roccavento, Divisi nella Valle d'Alterac,Rotta per la Città Sommersa e il set Principale.

Aggiornamenti al set Principale

Anche gli aggiornamenti al set Principale sono ora disponibili, con 57 carte uscite dalla selezione e 72 carte appena entrate, per un totale di 250 carte nel set Principale, 15 in più dell'anno scorso. Queste nuove aggiunte comprendono carte del passato che ritornano, tra le preferite dai giocatori come Reno Jackson e il Piromante Selvaggio, con alcune modifiche e aggiornamenti.

