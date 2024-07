realme svela le offerte esclusive per l'Amazon Prime Day: Fino a 190€ di sconto e vendita aperta di realme 12 con ricarica rapida SuperVOOC da 67W

realme, il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo, è entusiasta di annunciare la sua partecipazione all'Amazon Prime Day del 16-17 luglio. L'evento sarà caratterizzato dall'attesissimo lancio della versione da 12GB+256GB di realme GT 6T e dal debutto in vendita del realme 12.

Prezzi in evidenza

Per dimostrare la propria riconoscenza per il supporto dimostrato dagli utenti, realme propone incredibili offerte e sorprese in questa occasione. È possibile risparmiare fino a 190€ su alcuni smartphone realme durante questa vendita limitata di due giorni, il 16 e 17 luglio.

Ecco alcune offerte:

Prodotto Versione Prezzo di lancio Prime Day Deals realme GT 6 8GB+256GB €599.99 €479.99 12GB+256GB €699.99 €579.99 16GB+512GB €799.99 €679.99 realme GT 6T 8GB+256GB €549.99 €379.99 12GB+256GB €599.99 €409.99 realme 12 Pro 8GB+256GB €399.99 €279.99 12GB+256GB €449.99 €399.99 realme 12 Pro+ 8GB+256GB €499.99 €359.99 12GB+512GB €549.99 €499.99 realme 12 8GB+256GB €249.99 €189.99 realme 12 5G 8GB+256GB €279.99 €229.99 realme 12X 5G 6GB+128GB €199.99 €169.99 realme 12+ 5G 8GB+256GB €359.99 €259.99 12GB+512GB €419.99 €369.99 realme C67 6GB+128GB €219.99 €139.99 realme C65 8GB+256GB €219.99 €149.99 realme Buds Air 6 Pro / €89.99 €79.99 realme Buds Air 5 Pro / €79.99 €59.99 realme Buds Air 5 / €59.99 €44.99

Non perdete l'occasione di rinnovare il vostro smartphone a prezzi imbattibili.

Su Amazon il 16-17 luglio è possibile approfittare di queste esclusive offerte di Prime Day:https://bit.ly/3LpytVW

Punti salienti del lancio

Fresca del suo recente lancio, la serie realme GT 6 introduce una versione speciale da 12GB+256GB per realme GT 6T in occasione del Prime Day, per soddisfare le esigenze di multitasking e di archiviazione. Con il processore di fascia premium Snapdragon 7+ Gen 3, lo schermo più luminoso al mondo (6000 nit) nonché il migliore sotto i 1000€ e una ricarica SUPERVOOC da 120 W che ricarica rapidamente la batteria fino al 50% in soli 10 minuti con una capacità di 5500 mAh, realme GT 6T si afferma come il nuovo punto di riferimento, acclamato come il flagship killer nel segmento di fascia media.

Inoltre, realme 12 farà la sua prima apparizione in vendita durante il Prime Day. Grazie al sistema di ricarica rapida SUPERVOOC da 67 W, realme 12 si ricarica fino al 50% in soli 19 minuti, sfruttando la sua potente batteria da 5000 mAh. A questo si aggiunge un display AMOLED Ultra-Smooth da 6,67 pollici a 120 Hz, che offre una qualità dello schermo senza pari e un'esperienza tattile superiore. realme 12 stabilisce un punto di riferimento per la ricarica rapida e la tecnologia del display e si rivolge agli utenti che cercano prestazioni da smartphone di alto livello.