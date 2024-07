Parigi 2024 - Senna inquinata: oggi niente allenamenti triathlon

Lunedì prossimo, invece, è in calendario la staffetta mista.

Spettacolo - La Senna è inquinata e gli organizzatori delle Olimpiadi di Parigi 2024 annullano anche oggi, lunedì 29 luglio, gli allenamenti del triathlon previsti nelle acque del fiume: si tratta la seconda sessione cancellata dopo quella annullata ieri, domenica 28 luglio. I timori che per mesi hanno accompagnato la scelta della Senna come 'campo di gara' per il triathlon e per il nuoto in acque libere vengono confermati nei primi giorni dei Giochi: la qualità dell'acqua, complice l'effetto della pioggia caduta negli ultimi giorni, viene considerata rischiosa per gli atleti in questi giorni. I concorrenti del triathlon, quindi, si alleneranno solo nelle prove di corsa e di bicicletta in vista della gara maschile in programma domani, martedì 30 luglio, e di quella femminile in programma mercoledì 31 luglio. Lunedì prossimo, invece, è in calendario la staffetta mista. Le gare di nuoto in acque libere sono in programma l'8 e il 9 agosto.

Gli organizzatori e i vertici internazionali del triathlon si sono mostrati "fiduciosi" sul miglioramento della qualità dell'acqua del fiume in vista delle gare e hanno evidenziato i miglioramenti dei parametri riscontrati a luglio. La speranza è che il meteo, nelle prossime ore, dia un'ulteriore mano per arrivare alla soglia desiderata.