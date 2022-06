GFN Thursday: nuovi titoli di EA arrivano sul cloud

Questo GFN Thursday apre le porte a un fine settimana leggendario per i membri di GeForce NOW, grazie all'ingresso nel servizio di due titoli di Electronic Arts, Mass Effect Legendary Edition eIt Takes Two.

Entrambi i titoli di successo si aggiungono all'elenco sempre più ampio di giochi che i membri possono provare tramite GeForce NOW sui dispositivi compatibili.I membri con abbonamento RTX 3080 possono sfruttare Mass Effect Legendary Edition al massimo con unarisoluzione 4K e 60 fotogrammi al secondo sulle applicazioni per PC e Mac. Possono anche portare It Takes Two in streaming a 120 fotogrammi al secondo suglismartphone supportati.

Inoltre, l'abbonamento a RTX 3080 garantisce incredibili vantaggi:una latenza bassissima, server RTX 3080 dedicati e sessioni di gioco fino a otto ore.

Infine, in pieno stile GFN Thursday, i giochi continuano ad arrivare e questa settimana sono 10 i titoli in arrivo sul cloud:

