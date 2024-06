Tutti pazzi per lo Yoga - chi lo pratica e chi ha cambiato vita

Lo Yoga - di cui oggi si celebra la Giornata mondiale, Yoga Day 2024 - conquista sempre più adepti nel mondo e in Italia, dove si stima siano 3 milioni i connazionali a seguirlo.

Spettacolo - C'è chi lo pratica per rilassarsi o per meditare, chi lo ha scelto come disciplina quotidiana per il benessere fisico, mentale, e chi addirittura è stato conquistato a tal punto da averne fatto un lavoro. Lo Yoga - di cui oggi si celebra la Giornata mondiale, Yoga Day 2024 - conquista sempre più adepti nel mondo e in Italia, dove si stima siano 3 milioni i connazionali a seguirlo. Gente comune ma anche tanti Vip. Tra le star internazionali Gwyneth Paltrow, una delle pioniere che ha contribuito a diffondere l'antica disciplina indiana, Madonna, la regina del pop che in passato ha dichiarato di praticarla anche ben due ore al giorno, Lady Gaga che allo Yoga unisce Pilates e Gyrotonic o anche l'ex attrice e moglie del principe Harry Meghan Markle, fan del metodo Vinyasa e figlia di una insegnante di Yoga.

E ancora nell'elenco di star 'Yogi' figurano Jennifer Aniston che, anche grazie allo Yoga da 'ragazzina cicciottella' quale era, oggi a 55 anni sfoggia una splendida forma fisica, l'attrice Uma Thurman, l'attrice americana Jessica Alba, le top model Bar Refaeli, Miranda Kerr, Alessandra Ambrosio, Gisele Bündchen, e l'attrice e produttrice statunitense Eva Longoria, per la quale lo Yoga quotidiano "non solo mi aiuta a ridefinire meglio la muscolatura - ha confessato - ma soprattutto a concentrarmi e a trovare la calma dentro di me". Tra i Vip conquistati dallo Yoga, come noto, Sting è un antesignano: da oltre 25 anni pratica in particolare l’Ashtanga Yoga, una vera e propria disciplina devozionale, ma anche il frontman dei 'Maroon 5', Adam Levine, ha raccontato di essere passato dal classico allenamento da palestrato allo Yoga ben 5 anni fa, e di non essere più tornato indietro.

E in una story, ha raccontato: Ho iniziato questa mattina alle 8 con una lezione di yoga insieme alle mie allieve perché, per chi non lo sapesse oggi è la giornata internazionale dello yoga, ma ci sono pochissimi eventi, ha lamentato

Fra i volti noti di casa nostra l'attrice ed ex Miss Italia, Francesca Chillemi, grande appassionata di fitness e Yoga, che "ti consente di mantenerti in forma e allo stesso tempo prendere consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità e dei propri limiti"; Alessia Marcuzzi che allo Yoga ha aggiunto la pratica del Gyrotonic, disciplina che, servendosi di alcuni attrezzi specifici, mixa Yoga, pilates e arti marziali; anche l'attrice Cristina Marino, moglie di Luca Argentero e madre di Nina e Noè, è una habitué dello Yoga, che dedica spesso dei post su Instagram alla pratica: "Se pianti radici profonde potrai elevarti verso il cielo" è una delle sue tante massime. Tra le pioniere dello Yoga Martina Colombari e Camila Raznovich, il cui profilo Instagram pullula di immagini che la ritraggono anche nelle posizioni più difficili (i cosiddetti 'Asana', perché, come lei stessa ha scritto, "lo Yoga è un modo speciale per uscire dalla propria comfort zone".

Infine, c'è anche chi, grazie allo Yoga, ha cambiato vita, come la giornalista televisiva Francesca Senette, che da ex volto del Tg4 è diventata maestra dell'antica pratica indiana, insegnandolo anche in televisione con un programma per bambini, 'Yo Yoga', condotto insieme a Renata Centi. Francesca in varie interviste ha dichiarato che da quando pratica Yoga con regolarità non si preoccupa più di quello che fanno (e pensano) gli altri, è concentrata sul suo agire ed è più consapevole sia dei suoi limiti sia delle sue risorse. E oggi in occasione della Giornata mondiale ha scritto su Instagram: "L'occasione per me per dire Grazie ai miei maestri, alle mie alunne, alle mie amiche compagne di mat, alla disciplina che esattamente dieci anni fa ha rivoluzionato e cambiato di gran lunga in meglio la mia vita, Tanta gratitudine e la promessa di impegnarmi sempre a diffondere con amore e serietà quello che ho avuto il privilegio di imparare".

