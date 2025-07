Emergenza caldo in Europa: due vittime in Francia, temperature record in Germania e Spagna

L’ondata di caldo eccezionale sta mettendo a dura prova l’Europa, con vittime in Francia e record di temperature in Germania e Spagna. La situazione allarma le autorità e mette in evidenza i rischi di un fenomeno che si fa sempre più insidioso. Mentre i cittadini affrontano questa emergenza climatica, è fondamentale capire come proteggersi e agire per limitare i danni. La lotta contro il surriscaldamento globale diventa ora più urgente che mai.