RDO: Triple Ricompense Missioni Telegramma

Storie strambe dal West arrivano in Red Dead Online

Guadagna Oro, RDO$ e PE tripli nelle nuove missioni via telegramma

L'autore Theodore Levin non riesce a credere alle voci e alle lettere che ha ricevuto dai quattro angoli della frontiera. Al momento sta lavorando a un'antologia di questi fenomeni strambi e inspiegabili e ha bisogno del tuo aiuto per indagare sulle segnalazioni più strane che sono arrivate sulla sua scrivania. Storie strambe dal West richiede determinazione e coraggio per affrontare eventi sovrannaturali strani e contorti. Scopri queste nuove quattro missioni via telegramma ritirando la lettera di Mister Levin da un ufficio postale o dalla cassetta di sicurezza del tuo accampamento e aprendola tramite la bisaccia o avviando le missioni via telegramma tramite il Menu giocatore.

Storie strambe della peste

Si tratta di storie di una malattia che si è diffusa tra la gente di Armadillo e che li ha trasformati in barcollanti non morti. Toccherà a te recuperare alcuni di questi cadaveri per studi scientifici, ma dovrai evitare l'infezione e respingere agli attacchi di una setta.

Storie strambe della scienza

Uno scienziato sostiene di aver creato l'essere vivente che vaga per la tenuta Braithwaite e uccide gli avventurieri che hanno la sfortuna di incontrarlo. Porta alla luce questo strano esperimento scoprendone i segreti e distruggendo gli automi che si metteranno sulla tua strada.

Storie strambe del bayou

Qualcosa di empio si aggira tra le paludi di Lagras. Esplora a tuo rischio e pericolo, fai attenzione alle imboscate da parte delle persone che abitano nelle paludi e riporta la creatura a Theodore.

Storie strambe delle barbarie

Indaga sugli avvistamenti di uno scienziato scomparso che stava conducendo una strana ricerca su una banda di assassini nel Tall Trees. Quando le cose si metteranno male, dovrai affidarti alle tue capacità di sopravvivenza per trovare armi, creare oggetti, procacciare cibo e trovare lo scienziato e i suoi rapitori.

Oro, RDO$ e PE tripli nelle missioni via telegramma

Vai all'avventura per portare giustizia nella frontiera per conto di personaggi onorevoli e deplorevoli nelle missioni via telegramma , che includono le nuove missioni di Storie strambe dal West, e ricevi Oro, RDO$ e PE tripli fino al 4 agosto. (Le missioni via telegramma di Una nuova fonte di impiego non forniscono Oro triplo)

RDO$ e PE tripli nelle vendite di campioni

Aiuta l'ambientalista Harriet Davenport a catalogare la fauna di ogni forma e dimensione utilizzando metodi non letali e ottieni RDO$ e PE tripli su tutti i campioni venduti fino al 4 agosto.

Questo mese, aggirarsi silenziosamente nei boschi in cerca di fauna rara fornisce ricompense su più fronti. Ottieni RDO$ e PE doppi in Fotografia naturalista e PE del Ruolo e PE tripli nelle missioni di avvistamento di animali leggendari .

RDO$ e PE doppi nella Serie in evidenza

Buttati nella mischia della Serie in evidenza nel corso del mese per ottenere RDO$ e PE doppi nelle versioni Estreme di Scorribanda, Sparatoria e Territorio ostile e nell’ampia versione di Corsa alle armi che durerà per tutta la settimana.

1-7 luglio: Serie Pro (Estrema)

8-14 luglio: Serie letale grande

15-21 luglio: Serie di Rese dei conti (Estrema)

22-28 luglio: Serie di Scorribanda (Estrema) e Bottino di guerra (Estrema)

29 luglio - 4 agosto: Ultimo superstite (Estrema)

Sfide e ricompense

Gioca a Red Dead Online nel corso del mese per ricevere il Poncho Rebellion . I Naturalisti che giocano durante questo mese otterranno 50 munizioni tranquillanti e una ricompensa per la Mappa del tesoro: Clingman nord . Spingendoti oltre e vendendo un campione a Harriet Davenport, otterrai l' emote Linguaccia , che torna dal Pass Fuorilegge 5, mentre ottenendo un campione del cervo maschio leggendario otterrai gli Occhiali d'acciaio dal Pass Fuorilegge 1. Se preferisci usare le maniere forti, cacciare un animale leggendario questo mese ti farà mettere le mani sul Cinturone e sulla Fondina Estevez , ora nuovamente disponibili, del Pass Fuorilegge 4.

1-7 luglio: completa un round di Fotografia naturalista per ricevere il Soprabito Eberhart blu

blu 8-14 luglio: i Naturalisti al rango 15 o superiore ricevono il Soprabito Torranca blu effettuando l'accesso

blu effettuando l'accesso 15-21 luglio: dai la caccia a un orso leggendario per ricevere la Giacca Porter blu

blu 22-28 luglio: completa tre Sfide del Ruolo per ricevere i Pantaloni Concho rossi

rossi 29 luglio - 4 agosto: vendi due campioni a Harriet Davenport per ricevere il Cappello Manteca rosso

Nuovo abito ispirato dalla community

Creato su Reddit da Familiar_Tangelo_328 , questo abito ispirato dalla community è un omaggio alla figura del Montanaro, che si teneva al caldo anche nei climi più estremi avvolgendosi in resistente pelle di cervo. Metti insieme questo abito riscattando i seguenti articoli dal catalogo Wheeler, Rawson & Co.:

Cappello di procione

Camicia Stringham

Gilet da escursionista

Pantaloni di pelle di cervo

Stivali Cibola

SCONTI

Sconto 10 Lingotti d’oro per Set Campionatura.

Sconto 50% su Articoli per Naturalisti Principianti e Promettenti, e su Cartucce Sedative Varmint.

Sconto 40% su Feromoni di Animale Leggendario, Esca potente per erbivori, Esca potente per predatori, Abbigliamento del negozio di Gus, Cavalli Cob irlandesi e cavalli da guerra, Munizioni.

Sconto 30% su Pistole, Personalizzazioni per pistola, Cappelli, Soprabiti e Guanti.