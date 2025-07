Incendio a Roma ovest: sterpaglie in fiamme tra via del Casale Lumbroso e via Pio Spezi

Home / Social News / Incendio a Roma ovest: sterpaglie in fiamme tra via del Casale Lumbroso e via Pio Spezi

Un vasto incendio di sterpaglie ha scatenato il panico oggi a Roma ovest, tra via del Casale Lumbroso e via Pio Spezi. Le fiamme si sono diffuse rapidamente, mettendo in allerta le autorità e minacciando le abitazioni vicine. La Polizia locale ha prontamente chiuso la zona per garantire la sicurezza di tutti. Resta aggiornato per scoprire come evolverà questa emergenza e quali misure saranno adottate.