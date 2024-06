Roma - vasto incendio a Tor Vergata: in fiamme area tra Vela di Calatrava e Policlinico

Sul posto, dalle 11 30 di stamattina, sono impegnate le pattuglie del gruppo VI Torri della polizia locale.

Sul posto, dalle 1130 di stamattina, sono impegnate le pattuglie del gruppo VI Torri della polizia locale

Attualità - Un vasto incendio di sterpaglie sta interessando l'area compresa tra la Vela di Calatrava e il Policlinico Tor Vergata, a Roma. Sul posto, dalle 11.30 di stamattina, sono impegnate le pattuglie del gruppo VI Torri della polizia locale. Gli agenti hanno dovuto procedere alla chiusura di via Archiginnasio, da via Salamanca, al fine consentire l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere il rogo.