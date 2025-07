Roma, paura a Lavinio: cane azzanna due bambini, gravi al Bambino Gesù

Una tranquilla giornata a Lavinio si è trasformata in un incubo quando due bambini sono stati gravemente feriti da un cane azzannatore. L'incidente, avvenuto in una villetta della località balneare vicino Roma, desta preoccupazione e interrogativi sulle cause. Le condizioni dei piccoli sono critiche al Bambino Gesù, mentre le autorità indagano per chiarire i fatti e garantire la sicurezza di tutti. La città si stringe intorno alle famiglie colpite, chiedendo risposte e prevenzione.