Il piccolo è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale pediatrico 'Giovanni XXIII'.

Il bambino non è in pericolo di vita

Attualità - Un bimbo di un anno azzannato dal pit bull di famiglia. E' accaduto a Modugno, in provincia di Bari. Il bambino non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Al momento il cane si trova in un canile. Il piccolo è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale pediatrico 'Giovanni XXIII'.