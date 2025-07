Wimbledon 2025: Musetti fuori al primo turno, eliminato da Basilashvili

Wimbledon 2025 riserva ancora sorprese e delusioni per l’Italia: Lorenzo Musetti, numero 7 del seeding, saluta presto il torneo dopo una battaglia intensa contro Basilashvili. Nonostante la grinta, l’azzurro non riesce a superare gli ostacoli fisici e l’avversario, uscendo di scena al primo turno. La sfida ha messo in luce le sfide di Musetti nel tornare al massimo livello. Ora, l’obiettivo è riprendersi e tornare più forte.