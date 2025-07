Musetti-Basilashvili a Wimbledon 2025: orario, precedenti e diretta tv

Lorenzo Musetti torna a brillare a Wimbledon 2025 dopo il lungo stop per infortunio. Oggi, martedì 1 luglio, il talento italiano apre la sua avventura sull’erba sfidando Nikoloz Basilashvili nel primo turno. Il match, in programma sul campo numero 2, promette emozioni fin dalle prime battute, con inizio previsto non prima delle 13:30. Un'occasione imperdibile per vedere Musetti in azione e scoprire se continuerà il suo cammino nel torneo.