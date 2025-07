Bollette luce e gas, cambia tutto: arriva lo scontrino energia con la nuova fattura semplificata

Da oggi, le bollette di luce e gas si reinventano con il nuovo formato obbligatorio introdotto da Arera. Un cambiamento che semplifica la vita, offrendo un documento più chiaro e trasparente per capire facilmente i costi dell’energia. Arriva così lo scontrino energia, pensato per mettere in mano ai clienti uno strumento più semplice e immediato. Scopri come questa novità rivoluzionerà il modo di leggere e gestire le tue utenze.