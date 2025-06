Bolletta luce e gas, dal 1° luglio arriva il nuovo 'scontrino dell'energia': cosa cambia per milioni di italiani

Dal 1° luglio arriva il nuovo scontrino dell'energia, rivoluzionando la bolletta di milioni di italiani. Ma attenzione: scade domani, 30 giugno, il termine per i clienti vulnerabili che vogliono passare al servizio a tutele graduali, con un risparmio medio di 113 euro all’anno. Assoutenti chiede una proroga fino a marzo 2027. Gli utenti vulnerabili, spesso più esposti alle variazioni dei costi energetici, devono agire subito per non perdere questa opportunità.

Scade domani, lunedì 30 giugno, il termine per i clienti vulnerabili del mercato elettrico che desiderano passare al servizio a tutele graduali, un regime che permette un risparmio medio di 113 euro l’anno sulla bolletta della luce. A ricordarlo è Assoutenti, che sollecita una proroga della scadenza fino a marzo 2027.

Secondo l’associazione, gli utenti vulnerabili — ovvero over 75, beneficiari di bonus sociali, persone con disabilità e residenti in strutture di emergenza — sono circa 11,8 milioni: oltre 8 milioni sono già passati al mercato libero, mentre oltre 3 milioni sono ancora nel regime di maggior tutela. Fino al 30 giugno, questi utenti possono richiedere il passaggio alle tutele graduali, con tariffe più vantaggiose grazie alle aste tra operatori.

Leggi anche Condizionatori e ventilatori sempre accesi? Ecco come evitare salasso in bolletta

Dopo tale scadenza, non sarà più possibile per i vulnerabili accedere a questo regime e, secondo le stime, andrà perso un potenziale risparmio complessivo di 1,3 miliardi di euro all’anno per la platea interessata.

«Per questo motivo — afferma il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso — chiediamo al governo un intervento urgente per estendere la scadenza fino a marzo 2027, in linea con la proposta contenuta in un emendamento al Dl Bollette presentato dall’onorevole Alberto Luigi Gusmeroli».

Intanto, a partire da lunedì 1° luglio, entrerà in vigore un'importante novità: la nuova bolletta di luce e gas, strutturata come un vero e proprio 'scontrino dell’energia', pensato per rendere più chiara e comprensibile la fattura per gli utenti.

La nuova bolletta sarà composta da diverse sezioni:

Frontespizio unificato : con l’importo totale da pagare e le informazioni essenziali sulla fornitura.

: con l’importo totale da pagare e le informazioni essenziali sulla fornitura. Scontrino dell’energia : dettaglia la composizione del costo totale, separando Iva , accise , eventuali bonus , servizi aggiuntivi, interessi di mora e il canone Rai .

: dettaglia la composizione del costo totale, separando , , eventuali , servizi aggiuntivi, interessi di mora e il . Box offerta: contiene i dettagli contrattuali e gli elementi utili per verificare la correttezza dell’applicazione delle condizioni pattuite, oltre a dati su letture, consumi, ricalcoli, potenza prelevata, stato dei pagamenti e rateizzazioni.

Con questo nuovo formato, le bollette puntano a offrire una maggiore trasparenza e a facilitare la comprensione da parte dei cittadini, in un contesto energetico in costante evoluzione.