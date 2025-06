Harry Styles sorpreso a Glastonbury: bacio appassionato con una ragazza misteriosa

Durante una festa esclusiva a Glastonbury, Harry Styles ha sorpreso tutti con un bacio appassionato a una misteriosa ragazza, scatenando il gossip tra fan e curiosi. Il cantante britannico, noto per il suo charme e la sua personalità carismatica, ha dimostrato ancora una volta di essere al centro dell’attenzione, lasciando tutti con il fiato sospeso. La scena, catturata da un testimone, apre nuovi interrogativi sulla vita privata della star.

Harry Styles è stato visto in atteggiamenti intimi con una misteriosa ragazza durante una festa esclusiva al festival di Glastonbury. Il cantante britannico, 31 anni, si trovava nell’area VIP nelle prime ore di domenica, circondato da amici e fan, quando è stato notato in compagnia della giovane donna. Secondo quanto riportato da The Sun, un testimone oculare ha descritto la scena affermando: “Harry aveva occhi solo per questa donna e tra loro è scattata subito la scintilla”. La fonte ha aggiunto che Styles era arrivato con un gruppo di amici, ma l’atmosfera è cambiata nel momento in cui ha incontrato la ragazza. “Lei lo ha baciato sulla guancia per ben tre volte”, ha raccontato il testimone. “Poi lui le ha preso la mano e l’ha trascinata a ballare. Poco meno di un’ora dopo, si sono scambiati un bacio appassionato davanti a tutti, senza preoccuparsi di essere visti”. L’identità della ragazza resta ancora sconosciuta, ma il comportamento affettuoso della coppia ha subito attirato l’attenzione dei presenti. La scena non è passata inosservata tra gli ospiti del party e sui social si sono rapidamente diffuse indiscrezioni su una possibile nuova relazione per l’ex membro dei One Direction.

