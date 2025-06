Obesità in aumento: triplicata tra le donne, raddoppiata negli uomini. Nuove terapie per affrontare l'emergenza

Home / Social News / Obesità in aumento: triplicata tra le donne, raddoppiata negli uomini. Nuove terapie per affrontare l'emergenza

Tra le donne, l’obesità è triplicata negli ultimi vent’anni, mentre negli uomini è raddoppiata, portando a un’emergenza sanitaria che richiede risposte immediate. Con oltre 6 milioni di italiani coinvolti e una crescita allarmante tra i giovani adulti, è tempo di scoprire le nuove terapie innovative per contrastare questa diffusione e proteggere il nostro futuro. La lotta all’obesità può fare la differenza: scopri come.