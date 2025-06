Strage in Idaho: vigili del fuoco attirati in un'imboscata, due morti e un ferito

Una tragedia sconvolge l’Idaho: due vigili del fuoco sono stati brutalmente uccisi e un altro ferito durante un intervento sulla Canfield Mountain, vittime di un’imboscata armata. Le autorità descrivono l’episodio come un attacco premeditato, con l’aggressore che avrebbe appiccato un incendio volontariamente. Un episodio che scuote la comunità e solleva inquietanti domande sulla sicurezza degli operatori sul campo. La ricerca dell’autore è ancora in corso, mentre si rende necessario fare il punto sulla prevenzione e protezione.

Due vigili del fuoco sono stati uccisi e un terzo è rimasto ferito durante un intervento sulla Canfield Mountain, in Idaho, dopo essere caduti vittime di un’imboscata armata. A riferirlo sono state le autorità locali, che hanno ricostruito l’accaduto come un attacco premeditato.

Secondo quanto comunicato dalla polizia, l’aggressore avrebbe intenzionalmente appiccato un incendio nell’area montana per attirare sul posto i soccorritori e colpirli a sangue freddo. Quando i vigili del fuoco sono giunti per contenere le fiamme, l’uomo ha aperto il fuoco, causando la morte di due di loro e il ferimento di un terzo.

Il presunto responsabile è stato successivamente trovato morto nella zona, non lontano dalla scena della sparatoria. Accanto al suo corpo è stata rinvenuta un’arma da fuoco compatibile con quella utilizzata per colpire i pompieri. Le forze dell’ordine ritengono che si sia trattato di un gesto deliberato e stanno proseguendo le indagini per chiarire ulteriormente le motivazioni e la dinamica dell’attacco.

L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale e le autorità antincendio dello Stato, che hanno espresso cordoglio per le vittime e solidarietà alle famiglie coinvolte.