Papirodilaurea.it: un progetto nato per gioco, diventato utile per tutti

Tutto è cominciato una sera di primavera, nel classico gruppo WhatsApp “Laurea di Ale”. Mancavano due settimane alla discussione della tesi del nostro amico Ale e avevamo deciso di organizzare, come spesso succede dalle nostre parti, un papiro di laurea.

Il problema? Nessuno di noi sapeva da dove cominciare.

Cercando online “come fare un papiro di laurea”, abbiamo letto qualche guida e iniziato a raccogliere i pezzi. per fare il papiro del nostro amico. Ma a quel punto è arrivata la prima vera difficoltà: abbiamo trovato solo siti confusionari, che sembravano fermi al 2010, e servizi a pagamento per qualsiasi cosa.

Anche solo per creare il cruciverba che volevamo aggiungere al papiro di Ale, ci chiedevano soldi. Idem per gli impaginatori: ti fanno perdere tempo, e poi ti chiedono di pagare per scaricare il file finale.

A quel punto, uno di noi ha detto:

“Ma se lo facessimo noi, un sito con tutto quello che serve per fare un papiro?”

Ed è così che è nato papirodilaurea.it: per necessità, ma anche per la voglia concreta di semplificare la vita ad amici e parenti dei laureati che ogni anno si sbattono per creare papiri memorabili.

Un sito controcorrente in un web dove tutto si paga

Non ci è voluto molto per capire che l’idea aveva senso. Online ci sono tanti servizi, ma quasi tutti pensati solo per monetizzare. Nessuna vera attenzione all’esperienza dell’utente, zero strumenti gratuiti (o finti gratuiti con limitazioni che ti portano comunque a pagare).

Il nostro obiettivo, fin da subito, è stato ribaltare questa logica: partire da strumenti veramente gratuiti, accessibili a tutti, e costruirci attorno un piccolo ecosistema utile, pensato per chi vive davvero le feste di laurea italiane, con tutto il loro mix di ironia, caos e affetto.

Il nostro primo strumento: il generatore gratuito di cruciverba

Siamo partiti da quello che ci era mancato di più durante l’organizzazione del papiro di Ale: un generatore di cruciverba per laurea, semplice, immediato e personalizzabile.

Lo abbiamo costruito in poche settimane, testandolo su vari papiri di amici (che ci hanno fatto da cavie inconsapevoli).

Il risultato è stato molto apprezzato, e tanti nostri amici hanno iniziato a usarlo.

Con questo strumento puoi:

Inserire gli indizi e le parole che il laureato dovrà indovinare (magari prendendolo/a in giro per qualche figuraccia),

Vedere subito il risultato finale mentre lo componi,

Scaricare tutto gratuitamente, in formato SVG, adattabile a qualsiasi risoluzione, senza watermark o limitazioni.

Come ci sosteniamo

Domanda lecita. In un’epoca in cui anche solo per scaricare un PDF ti chiedono la carta di credito, noi abbiamo scelto un’altra strada: Monetizziamo solo la parte del papiro che richiede davvero tempo e competenze: la caricatura.

Tutto il resto lo offriamo gratuitamente, e continueremo a farlo.

Per la caricatura abbiamo creato un sistema efficiente, veloce ed economico. Chi l’ha provato sa che:

Non c’è bisogno di aspettare settimane per riceverla,

Il risultato è professionale, nello stile tradizionale in bianco e nero (niente facce sballate o clipart da discount),

Il prezzo è accessibile,

Le modifiche sono incluse.

La caricatura di laurea è la parte più difficile da fare in autonomia. Ed è proprio lì che offriamo un servizio di qualità, senza gonfiare i costi e senza farti perdere tempo.

Il prossimo servizio che stiamo progettando: un impaginatore gratuito per i papiri di laurea

Stiamo già lavorando al prossimo grande servizio gratuito da includere nel sito: un impaginatore online per creare l’intero papiro direttamente dal browser.

Sarà veramente d’aiuto per chi non ha voglia di impazzire con Word, Canva o software grafici:

Potrai inserire testi, immagini, cruciverba in pochi clic,

Aggiungere intestazioni ufficiali già pronte con il logo delle università italiane,

Esportare tutto nei formati più usati per la stampa, incluso A0, pronto da portare in copisteria.

Nessun watermark, nessuna limitazione: il download sarà gratuito, sempre.

Insomma, quello che ci si aspetta da un vero editor per papiri di laurea, senza le solite fregature o richieste di pagamento all’ultimo step.

Conclusione

In definitiva, papirodilaurea.it nasce dall’esperienza di chi ha vissuto in prima persona l’organizzazione di papiri di laurea, tra risate, corse contro il tempo e qualche panico dell’ultimo minuto.Abbiamo voluto creare un punto di riferimento accessibile a tutti, dove strumenti gratuiti come il generatore di cruciverba si affiancano a servizi professionali ma economici come le caricature personalizzate.

Il nostro progetto non è solo un sito web, ma una piccola comunità che vuole mantenere viva una tradizione italiana fatta di spirito, ironia e affetto.E stiamo già lavorando per mettere a disposizione sempre più strumenti gratuiti che rendano la creazione del papiro facile, veloce e divertente per tutti.