Book of Ra, il gioco più amato di tutti in Italia e non solo

Il mondo dell’Antico Egitto da sempre affascina l’immaginario collettivo. Prima sui libri di storia, per generazioni e generazioni di studenti. Poi, dopo la Rivoluzione Digitale, anche sui dispositivi che oggi regolano la vita di miliardi di ragazzi e favoriscono il loro apprendimento. I miracoli della gamification, insomma, la necessità di utilizzare altri strumenti anche per favorire l’apprendimento. Per questo i giochi, ma non solo, hanno rispolverato vecchi argomenti della storia antica per riproporli in salsa diversa. Per capirsi, se prima certe cose passavano necessariamente prima dalla scuola e dai libri, oggi avviene molto spesso il contrario: certi argomenti, quando i ragazzi arrivano tra i banchi e coi libri, sono già conosciuti.



Cosìil mondo di Hollywood ha rispolverato vecchie storie sull’Antico Egitto, regalando pellicole da grande successo negli ultimi anni. In salsa kolossal, ovviamente, con un pizzico di verità storica e tanto, tanto mito a raccordare la trama. Il mondo del gioco, sempre molto attento a certe dinamiche, si è regolato di conseguenza. Se in principio Prince of Persia poteva essere considerato un titolo pionieristico, con una ambientazione classica nella Antica Persia, altri titoli hanno fatto poi parlare di sé spolverando ambientazioni più vicine all’interesse di tutti, in particolare dei giovani. Così l’Antico Egitto è tornato in auge. Prima Tomb Raider, un’avventuriera per tutte le generazioni, poi Assassin’s Creed, che in tempi recenti ha fatto ben parlare di sé con “Origins”, premiato titolo del nuovo “corso” della fortunata serie di videogiochi che raccontano gli scontri tra assassini e templari.



Negli ultimi tempi, poi, si sono imposte le slot machine. Senza ombra di dubbio la slot machine a tema Egitto che più ha catturato, e cattura, le attenzioni del pubblico è Book of Ra , di casa Novomatic, popolarissima slot machine disponibile in più versioni: quella Deluxe, quella Classica, Book of Ra Magic e compagnia cantante. La trama di fondo è però sempre la stessa, con una modalità di gioco semplice ed intuitiva, capace di tracciare la strada da seguire: un’avventura tra rulli, jackpot, scatter col libro di Ra e simboli jolly validi per formare combinazioni vincenti con altri simboli. Un gioco coinvolgente ed accattivante che piace a tutti, giocatori esperti e giocatori neofiti, indifferentemente. Tutte le versioni di Book of Ra, dalla prima, storica alle ultime, hanno un trade d’unione insindacabile: tutte garantiscono il divertimento allo stato puro. C’è da scommetterci, è il caso di dire: tra dieci anni, Book of Ra continuerà ad essere la slot di punta per gli amanti del bel gioco.



Altre News per: bookgiocoamatotuttiitaliasolo