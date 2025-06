Stefano De Martino, gesto protettivo per Gilda e parole che svelano legame speciale

Un legame forte e autentico, tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, emerge con forza tra parole e gesti. La loro intesa va oltre l'amicizia, rivelando una connessione speciale che si manifesta anche nella vita quotidiana. Le recenti foto in Sardegna ne sono la prova concreta, testimonianza di un rapporto fatto di affetto e protezione reciproca. Un legame che continua a sorprendere e a emozionare i loro fan, confermando quanto siano importanti l’uno per l’altra.

Secondo il settimanale Oggi, tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio esiste un rapporto profondo: «A Stefano voglio un bene infinito. È una delle persone più importanti della mia vita», avrebbe dichiarato lei, sottolineando l’intensa sintonia tra i due.

La conferma arriva anche dai fatti: nelle scorse settimane i due sono stati fotografati insieme in Sardegna, a bordo di un’imbarcazione a Porto Cervo. Per proteggere Gilda dai paparazzi, De Martino ha scelto di contenere gesti affettuosi troppo espliciti durante l’imbarco.

Leggi anche Stefano De Martino e Gilda Ambrosio di nuovo insieme? Le immagini che riaccendono i sospetti

L’ex ballerino di "Amici" e volto Rai è stato visto arrivare a Olbia con Gilda, per poi raggiungere la barca di undici metri e mezzo noleggiata per l’occasione. A bordo anche amici e volti noti come Caroline Tronelli, insieme ad altri ospiti legati al suo entourage.

Del resto, il legame tra Stefano e Gilda non è una novità. Già nel 2018 l’ex conduttore aveva parlato di “grandissima affinità” tra loro, definendola «una persona speciale» nella sua vita.

Nel frattempo, si rincorrono voci sul possibile flirt con altre donne, come Caroline Tronelli e Angela Nasti, alimentate da foto e video. Tuttavia, De Martino non ha mai ufficializzato nessuna nuova relazione dopo la separazione da Belen Rodríguez nel 2023.

Il gesto di protezione verso Gilda e le parole pronunciate da lei confermano che il loro legame va oltre una semplice amicizia: è un’intesa forte, nata nel tempo e costruita sulla fiducia.