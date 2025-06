È morto Lalo Schifrin, genio delle colonne sonore di Hollywood e creatore del tema di Mission: Impossible

Lalo Schifrin, leggenda della musica cinematografica e creatore del celebre tema di Mission: Impossible, ci lascia all’età di 93 anni. La sua straordinaria capacità di catturare l’essenza delle storie con note indimenticabili ha rivoluzionato il mondo delle colonne sonore. Un genio che ha saputo trasformare emozioni in melodie senza tempo. La sua musica vive ora come un’eredità eterna, testimoniando il suo incredibile talento e passione.

Lalo Schifrin, celebre compositore argentino e autore di alcune delle colonne sonore più iconiche della storia del cinema e della televisione, è morto a Los Angeles all’età di 93 anni a causa di complicazioni legate a una polmonite. La notizia è stata confermata dalla famiglia ai principali media statunitensi.

Pianista e direttore d’orchestra di fama mondiale, Schifrin è universalmente conosciuto per aver composto il celebre tema di “Mission: Impossible”, scritto in tempo dispari 5/4 e realizzato in soli tre minuti, senza nemmeno visionare un fotogramma del pilot. Un brano entrato nella cultura popolare e considerato uno dei più riconoscibili della storia della TV.

Nel corso della sua carriera, ha firmato le colonne sonore di film come “Bullitt”, “Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo!”, “Una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan”, “Brubaker”, “Tango” e “I 3 dell’Operazione Drago”, pellicola voluta da Bruce Lee, che in cambio gli offrì lezioni private di arti marziali.

Nel 2018 ricevette l’Oscar onorario per la sua carriera, consegnato da Clint Eastwood, con cui aveva collaborato a lungo per la saga dell’ispettore Callaghan. In precedenza aveva ottenuto quattro Grammy Awards e sei nomination all’Oscar per i suoi lavori nei film “Nick mano fredda”, “La volpe”, “La nave dei dannati”, “Amityville Horror”, “Competition” e per la colonna sonora riadattata di “La stangata II”.

Nato il 21 giugno 1932 a Buenos Aires, Boris Claudio “Lalo” Schifrin era figlio del primo violino dell’Orchestra Filarmonica della capitale argentina. Dopo gli studi classici, si appassionò al jazz americano, musica allora malvista in patria. Riuscì a fondere jazz e musica sinfonica, creando uno stile unico che lo rese tra i compositori più innovativi del XX secolo.

Negli anni ’60 e ’70 contribuì con le sue musiche a molte serie televisive di successo come “Starsky & Hutch”, “Medical Center”, “Petrocelli” e “Most Wanted”. Parallelamente, diresse importanti orchestre internazionali, da Vienna a Londra, da Tel Aviv a Los Angeles, e pubblicò numerosi album, tra cui il progetto Jazz Meets the Symphony nato nel 1993.

Schifrin è stato anche arrangiatore principale per i concerti de I Tre Tenori, il celebre trio composto da Luciano Pavarotti, Plácido Domingo e José Carreras. Negli anni ’80 fu nominato direttore musicale dell’Orchestra Filarmonica di Parigi, ruolo che ricoprì per cinque anni. Nel 1995 diresse a Marsiglia una sinfonia celebrativa per il centenario del cinema dedicata ai fratelli Lumière.

Stabilitosi da decenni a Beverly Hills, nella storica residenza appartenuta a Groucho Marx, Schifrin viveva con la moglie Donna, che gestiva la sua etichetta discografica Adelph Records. Lascia tre figli – tra cui Will, sceneggiatore di “The Fairly OddParents”, e Ryan, regista del film “Abominable” – e quattro nipoti.