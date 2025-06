TFA Sostegno X ciclo: 35.784 posti, prove pre-selettive dal 15 al 18 luglio 2025

Home / Social News / TFA Sostegno X ciclo: 35.784 posti, prove pre-selettive dal 15 al 18 luglio 2025

Se sogni di diventare docente di sostegno, questa è la tua occasione: il Ministero dell’Università e della Ricerca ha annunciato il X ciclo del TFA Sostegno per il 2024-2025, con 35.784 posti disponibili su tutto il territorio nazionale. Le prove pre-selettive si svolgeranno dal 15 al 18 luglio 2025, aprendo le porte a un percorso fondamentale per chi desidera fare la differenza nella vita degli studenti con bisogni educativi speciali. Non perdere questa opportunità!