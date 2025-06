Alvaro Vitali è morto sulle scale di casa: amico Claudio Di Napoli svela la verità, non è stata la broncopolmonite

La scomparsa di Alvaro Vitali ha sorpreso tutti, ma ora emergono dettagli sorprendenti. Secondo il suo amico e regista Claudio Di Napoli, la causa non è stata la broncopolmonite come si era inizialmente ipotizzato, bensì un malore improvviso avvenuto sulle scale di casa. Dopo aver firmato le dimissioni dall’ospedale, Vitali voleva tornare a casa a ogni costo. La verità sulla sua morte rivela un dramma ancora più toccante.

Secondo l’amico e regista Claudio Di Napoli, Alvaro Vitali non è morto per broncopolmonite, come inizialmente riportato, ma per un malore improvviso sulle scale della sua abitazione, dopo aver firmato le dimissioni dall’ospedale per far ritorno a casa.

Dopo due settimane di ricovero – da cui Vitali voleva uscire a ogni costo – l’attore 75enne aveva insistito per tornare nella propria abitazione. Ma non riuscì nemmeno a salire i primi gradini: “Dopo il terzo scalino, si è sentito male e si è accasciato”, racconta Di Napoli. L’ambulanza arrivò in fretta, ma non bastò.

Leggi anche Alvaro Vitali se ne va: l'addio al Pierino del cinema italiano

In quell’istante accanto a lui c’era Manolo, un amico che gli faceva da assistente, e fu proprio tra le sue braccia che Vitali spirò.

Il regista descrive gli ultimi giorni dell’attore come segnati non solo dalla malattia, ma anche da una profonda tristezza personale. La separazione dalla moglie Stefania Corona aveva gettato Vitali in una profonda crisi emotiva: “Soffriva come un cane abbandonato sull’autostrada”, confida Di Napoli.

Nonostante le visite di amici del teatro, di Stefania, di Claudio e di Manolo, nessuno dei grandi colleghi del cinema era andato a trovarlo in ospedale, lasciandolo sentirsi solo in un momento così difficile.

Claudio Di Napoli smentisce quindi la versione iniziale: “Stava male, ma non al punto da far pensare a un’evoluzione così rapida” e ribadisce che la bronco-polmonite non è stata la causa del decesso.

I funerali si sono svolti il 26 giugno 2025 nella chiesa di San Pancrazio a Monteverde Vecchio, Roma, rispettando l’ultima volontà dell’attore di una cremazione postuma.