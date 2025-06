Elisabetta II e la passione segreta per i piatti: li lavò anche per Cameron e Thatcher

Elisabetta II, oltre a essere una sovrana affascinante, nascondeva una sorprendente passione: il lavaggio dei piatti. Un gesto semplice, ma ricco di significato, che amava condividere anche con ospiti di rilievo come Cameron e Thatcher. Gyles Brandreth, nella sua biografia *Elizabeth: An Intimate Portrait*, rivela come questa abitudine riflettesse la sua umiltà e il suo spirito pratico. Un lato inaspettato di una regina amatissima.

Elisabetta II non era solo una sovrana, ma anche una donna capace di sorprendere con gesti inaspettati. Tra questi, emerge la sua inusuale passione per il lavaggio dei piatti, un’abitudine che coltivò per tutta la vita, anche in presenza di ospiti illustri come David Cameron e Margaret Thatcher.

A raccontarlo è Gyles Brandreth nella biografia Elizabeth: An Intimate Portrait, in cui descrive la regina come una persona semplice nei momenti privati, lontana dai formalismi della corte. Il ricordo più curioso riguarda un soggiorno a Balmoral, durante il quale l’ex primo ministro David Cameron si ritrovò a cena con la regina e il principe Filippo. Dopo il pasto, entrambi si misero a sparecchiare e a lavare i piatti. Cameron, spiazzato ma volenteroso, decise di aiutarli.

“Mi sono alzato, ho infilato i guanti e ho iniziato a lavare,” ha raccontato Cameron. “Sua Maestà si voltò e mi disse: ‘Che diavolo sta facendo, primo ministro?’ Avevo infranto il protocollo, così tornai a sedermi come ordinato.”

Non si trattò di un caso isolato. Secondo una testimonianza raccolta dallo scrittore Harry Mount, un ex dipendente reale vide la regina indossare guanti gialli da cucina per lavare i piatti dopo un pranzo in seguito a una battuta di caccia. “Alla fine del pasto sentii dire: ‘Lavo io i piatti.’ Mi voltai e vidi la regina pronta a mettersi al lavoro.”

Un altro aneddoto arriva dall’ex maggiordomo Paul Burrell, che raccontò di un picnic reale durante il quale la regina prese l’iniziativa di lavare i piatti davanti alla premier Margaret Thatcher. Quest’ultima, grande sostenitrice della monarchia, era convinta che un gesto simile non fosse adatto a Sua Maestà. Ma la regina trovò una soluzione diplomatica: “Bene, io lavo. Tu asciughi?”

Secondo Brandreth, questa abitudine nacque durante l’infanzia della regina. I diari di guerra dell’amica Alathea Fitzalan-Howard raccontano che già nel 1941, durante le lezioni di cucina a Windsor, “a Lilibet piaceva lavare i piatti e lo faceva più di tutti noi messi insieme”.

Un lato poco conosciuto della regina più longeva della storia britannica, che rivela quanto fosse legata a una quotidianità semplice, fatta di gesti umili e autentici.