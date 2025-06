Simona Ventura celebra Giovanni Terzi: Grazie per il nostro nido d'amore

Simona Ventura ha deciso di condividere un momento di grande emozione sui social, celebrando il suo amore per Giovanni Terzi nel giorno del suo 61° compleanno. Con parole piene di affetto e ricordi preziosi, la conduttrice ha voluto ringraziare il marito per aver creato insieme un vero nido d’amore. Questa occasione speciale assume ancora più significato, segnando anche un importante anniversario di coppia…

Simona Ventura ha scelto i social per festeggiare una giornata speciale dedicata al marito Giovanni Terzi, che oggi, giovedì 26 giugno, compie 61 anni. Su Instagram, la conduttrice ha pubblicato una serie di scatti che ripercorrono momenti della loro vita insieme, accompagnandoli con parole cariche di affetto e gratitudine.

La ricorrenza è doppia: oltre al compleanno del giornalista, la data segna anche l’anniversario del loro matrimonio. "Amore... è passato un anno dalla festa del nostro matrimonio. Avevamo scelto proprio questo giorno per celebrare con i nostri amici di Milano", ha scritto Ventura, ricordando il giorno in cui hanno condiviso la loro gioia con parenti e amici. "Questa data è magica soprattutto per il tuo compleanno!", ha aggiunto nel post.

La conduttrice ha poi dedicato parole intense al marito: "Grazie per l’amore e il supporto che mi dai ogni giorno, e per quel nido fatto di fatica, cuore, passione e sentimento che costruiamo insieme, giorno dopo giorno. Buon compleanno, amore mio. Ti amo immensamente".

La risposta di Giovanni Terzi non si è fatta attendere. Commentando il post della moglie, ha scritto: "Vita mia, hai acceso la mia anima che vagava nel buio delle tenebre. Ogni giorno è una scoperta meravigliosa con te. Ti amo immensamente".

Simona Ventura e Giovanni Terzi si sono conosciuti nel 2018 e da allora sono inseparabili. La proposta di matrimonio è arrivata nel 2023 durante la loro partecipazione a Ballando con le Stelle. La cerimonia si è tenuta il 6 luglio 2024, pochi giorni dopo i festeggiamenti con amici e familiari.

La coppia forma oggi una famiglia allargata. Ventura, 60 anni, è madre di Niccolò e Giacomo, nati dal matrimonio con Stefano Bettarini, e di Caterina, adottata nel 2014. Terzi è padre di Lodovico, nato dal primo matrimonio, e di Giulio Antonio, nato dalla relazione con Silvia Fondrieschi.