Ronaldo rinnova con Al Nassr: il campione portoghese resta in Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo sceglie di restare in Arabia Saudita: il campione portoghese rinnova con l’Al Nassr, proseguendo la sua avventura nella Saudi Pro League. A 40 anni, Ronaldo dimostra ancora una volta la sua determinazione e passione per il calcio. Dopo settimane di attese, la firma ufficiale è vicina, consolidando il suo ruolo fondamentale nel club di Riad. La sua presenza continua a illuminare il panorama calcistico internazionale, confermando che il suo talento non conosce età.

Cristiano Ronaldo continuerà la sua carriera nella Saudi Pro League. Il fuoriclasse portoghese, 40 anni compiuti a febbraio, è vicino al rinnovo con l'Al Nassr, club di Riad dove gioca dal 2023. L’attuale contratto, in scadenza il 30 giugno, sarà esteso di altri due anni, secondo le ultime notizie di calciomercato di giovedì 26 giugno.

La conferma arriva dopo settimane di incertezza. Dopo l’ultima partita stagionale dell’Al Nassr, Ronaldo aveva lasciato intendere un possibile addio scrivendo sui social "il capitolo è finito". Un messaggio che aveva subito fatto il giro del mondo, alimentando le voci su una sua possibile partenza. Ma lo stesso giocatore aveva poi chiarito: "Praticamente non cambierà nulla, resto all’Al Nassr".

Il cinque volte Pallone d’Oro ha spiegato di non essere interessato al Mondiale per Club: "Non è importante per me, conta solo la Nazionale. Ho ricevuto molti inviti da squadre che parteciperanno, alcuni anche interessanti, ma non ci andrò", ha dichiarato.

Nel frattempo, l’Al Nassr ha annunciato la separazione dal tecnico italiano Stefano Pioli, che sarebbe pronto a tornare in Serie A sulla panchina della Fiorentina. Pioli chiude la sua esperienza in Arabia con un bilancio di 28 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte in 44 partite tra campionato e coppe.

A salutare l’ex allenatore anche Cristiano Ronaldo, che gli ha dedicato un messaggio sul suo profilo X: "Grazie per tutto!", scritto in italiano e accompagnato da un’emoji con le mani giunte.