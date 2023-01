Cristiano Ronaldo: i VIDEO DELLA PRESENTAZIONE in Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo ha dichiarato che il suo passaggio all’Al Nassr in Arabia Saudita non segna la fine della sua carriera agonistica, visto che oggi, martedì è stato presentato ai fan al Msool Park tutto esaurito.

Il cinque volte vincitore del Pallone d’Oro, 37 anni, ha completato le visite mediche con i leader della Saudi Pro League a Riyad all’inizio della giornata dopo aver firmato venerdì un contratto di due anni e mezzo.

I rapporti suggeriscono che l’accordo, inclusi collegamenti commerciali e di sponsorizzazione, potrebbe valere più di 200 milioni di dollari l’anno.

Ronaldo, arrivato lunedì nella capitale saudita con la compagna Georgina Rodriguez e i figli, è stato accolto con grande clamore allo stadio da 25.000 posti.

Parlando in una conferenza stampa poco prima, l’ex attaccante di Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid e Juventus ha dichiarato: “Sono così orgoglioso di aver preso questa grande decisione nella mia vita. In Europa il mio lavoro è finito; Ho vinto tutto, ho giocato per i club più importanti del mondo. E per me ora è una nuova sfida in Asia.

“Sono grato che Al Nassr mi abbia dato l’opportunità di crescere non solo per il calcio, ma anche per le giovani generazioni, anche per la generazione femminile. Per me è una sfida, ma allo stesso modo mi sento molto, molto felice e molto orgoglioso”.

Ronaldo, che a novembre ha lasciato il Manchester United di comune accordo, rappresenta uno degli atleti più riconoscibili al mondo ed è senza dubbio la figura più importante ad aver firmato per un club saudita

