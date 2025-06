Esplosione a Ostia, bomba carta davanti alla palestra Di Napoli: paura nella notte e danni gravi

Un’esplosione scuote Ostia nella notte: davanti alla palestra Di Napoli, una bomba carta ha causato danni ingenti e paura tra i residenti. L’ordigno artigianale ha danneggiato gravemente la facciata dell’edificio e distrutto alcune auto, lasciando un’ombra di inquietudine nel quartiere. Fortunatamente, nessuno si è fatto male, ma l’atmosfera resta tesa mentre le autorità indagano sull’accaduto. La sicurezza di Ostia è ora al centro dell’attenzione.

L’esplosione è avvenuta intorno alle 3 del mattino. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento locale, gli artificieri della Polizia di Stato, un’ambulanza del 118 e gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia di Roma Capitale per mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità.

Le indagini sono in corso per chiarire le cause e individuare i responsabili dell’attentato. Al momento non si esclude alcuna pista, inclusi possibili legami con ambienti criminali o episodi di intimidazione legati al territorio.

A documentare la scena anche l’attore romano Enzo Salvi, noto come 'Er Cipolla', che abita nella zona ed è sceso in strada dopo aver sentito il boato. In un post condiviso sui social, accompagnato da alcuni video dell’accaduto, l’artista ha scritto: “Macchine sventrate. Tutti i vetri del palazzo esplosi. La gente terrorizzata… una scena da guerra nel cuore della nostra città. Chi semina terrore tra la gente va fermato”.

“Questo non è più un fatto di cronaca. È una vergogna. È una minaccia alla nostra sicurezza. È un attacco alla nostra libertà”, ha aggiunto Salvi, raccogliendo in poche ore decine di reazioni preoccupate da parte dei cittadini.