Napoli, colpi di pistola nella notte a Pianura: paura in piazza San Giorgio, indagini in corso

Paura nella notte a Napoli, nel quartiere Pianura, dove si è verificata una nuova sparatoria in piazza San Giorgio. Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi in aria durante l’ennesima “stesa”, senza provocare feriti o danni materiali.

Indagini in corso e rafforzamento dei controlli

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ha immediatamente avviato i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili. L’area, già sotto osservazione per episodi simili, è stata nuovamente teatro di tensioni notturne che hanno allarmato i residenti.

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha dichiarato che l’episodio sarà oggetto di discussione nel prossimo comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel frattempo, ha disposto un’immediata intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza in tutta la zona coinvolta.

Le forze dell’ordine, già impegnate nel contrasto alla criminalità locale, manterranno alta l’attenzione sul territorio per prevenire nuovi episodi. Proseguono le indagini per identificare chi ha sparato e comprendere le motivazioni dietro l’azione intimidatoria.

