Dungeons & Dragons - La nuova Guida del Dungeon Master esce oggi!

La risorsa essenziale per condurre le tue partite di D&D è ora disponibile in italiano.

Che tu sia un Dungeon Master nuovo o esperto, la Guida del Dungeon Master ti fornirà ulteriori strumenti e ispirazioni per tutte le tue avventure di D&D, tra cui:

Oltre 400 oggetti magici , inclusi 18 nuovissimi elementi come la Scopa Danzante di Baba Yaga

, inclusi 18 nuovissimi elementi come la Scopa Danzante di Baba Yaga 15 nuove mappe pronte all’uso per avventure originali

pronte all’uso per avventure originali Regole per le Roccaforti , le fortezze costruite e controllate dai giocatori, così che i Dungeon Master possano mantenere il gruppo coinvolto tra una sessione e l’altra

, le fortezze costruite e controllate dai giocatori, così che i Dungeon Master possano mantenere il gruppo coinvolto tra una sessione e l’altra Suggerimenti e idee per l’ambientazione di Greyhawk , oltre a una mappa poster fronte-retro

, oltre a una mappa poster fronte-retro Mappe riutilizzabili per avventure originali

per avventure originali Layout e glossario aggiornati per un utilizzo più snello

Questa guida ti insegnerà a condurre e creare avventure nel multiverso di D&D, per intrattenere e ispirare nuove imprese negli anni a venire. Gli appassionati possono inoltre attendere con entusiasmo l’uscita del nuovo Manuale dei Mostri in italiano, prevista per settembre 2025, per completare il set delle nuove regole di Dungeons & Dragons.

Nuovi mondi ti attendono!