Sony lancia oggi la nuova versione del Playstation Plus

SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LANCIA OGGI IN EUROPA LA NUOVA VERSIONE DEL SERVIZIO PLAYSTATION PLUS

PlayStation Plus dà il via a una nuova era per i giocatori, con oltre 700 giochi di alta qualità e molti altri vantaggi



Sony Interactive Entertainment (SIE) è lieta di annunciare il lancio in Europa della nuova versione di PlayStation Plus, un servizio in abbonamento più flessibile e di grande valore. Il nuovo PlayStation Plus offre un catalogo avvincente e trasversale di giochi di qualità, dando ai giocatori la possibilità di scoprire e vivere sempre nuovi contenuti, consolidando la connessione con la community PlayStation attraverso esperienze condivise. Il lancio in Europa segue quelli già avvenuti in Asia, il 23 maggio, e in Nord e Sud America, il 13 giugno.

“Il lancio globale del nuovo PlayStation Plus rappresenta una imponente evoluzione del nostro servizio in abbonamento e siamo lieti che i fan di tutto il mondo possano ora godere di centinaia di fantastici giochi disponibili nel catalogo", ha affermato Jim Ryan, Presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment. "L'alto livello di contenuti è ciò che contraddistingue PlayStation Plus e il servizio continuerà ad ampliarsi con nuove offerte mensili di giochi, che includono alcuni dei titoli più celebrati sulle piattaforme PlayStation. Siamo veramente grati per l'appassionato supporto della nostra community PlayStation nel corso degli anni."

Di seguito i vantaggi del nuovo PlayStation Plus:

PlayStation Plus Essential

Offre gli stessi vantaggi attualmente disponibili per i membri di PlayStation®Plus, come ad esempio, due giochi scaricabili al mese (per PS4 e PS5), sconti esclusivi, archiviazione nel cloud e accesso al multigiocatore online.

Questo piano di abbonamento non comporta modifiche per i membri attuali di PlayStation Plus.

Prezzo: €8,99 al mese / €24,99 ogni tre mesi / €59,99 all’anno.

PlayStation Plus Extra

Offre tutti i vantaggi del piano Essential.

In aggiunta, include fino a 400 dei giochi più avvincenti per PS4 e PS5, tra i quali titoli di grande successo del nostro catalogo PlayStation Studios e di partner di terze parti. I giochi disponibili con il piano Extra possono essere scaricati per giocare.

Prezzo: €13,99 al mese / €39,99 ogni tre mesi / €99,99 all’anno.

PlayStation Plus Premium

Offre tutti i vantaggi dei piani Essential ed Extra.

In più, include fino a 340 giochi aggiuntivi, tra i quali:

§ Giochi PS3 disponibili tramite streaming in cloud;

§ Un catalogo di grandi classici PlayStation, PlayStation2 e PlayStation Portable (PSP), disponibili sia in streaming che tramite download;

§ Accesso in streaming ai giochi originali per PlayStation, PS2, PSP e PS4;

§ Versioni di prova dei giochi a tempo limitato, per consentire ai clienti di provare alcuni giochi prima di acquistarli.





Prezzo: €16,99 al mese / €49,99 ogni tre mesi / €119,99 all’anno.







Il nuovo catalogo di giochi PlayStation Plus include titoli mozzafiato, realizzati da dozzine di talentuosi studi in tutto il mondo, inclusi gli sviluppatori di PlayStation Studios, come Insomniac Games, Naughty Dog e Sucker Punch e partner di terze parti, come Rockstar Games, Square Enix, WB Games e altri.

La libreria di PlayStation®Plus include giochi come Ghost of Tsushima Director's Cut, Marvel's Guardian of the Galaxy, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, NBA 2K22 e Red Dead Redemption 2.

La line-up di PlayStation®Plus continuerà ad aggiornarsi nel tempo, offrendo sempre nuovi contenuti con cui giocare.



I classici in arrivo su PlayStation Plus, inoltre, comprendono successi molto amati come Ape Escape, Siphon Filter e Tekken 2. Alcuni di questi avranno un frame rate migliorato e una risoluzione superiore rispetto alle versioni originali. Inoltre, titoli selezionati dai cataloghi per la prima console PlayStation e per PSP

offriranno una nuova esperienza utente, grazie a un menu che consente ai giocatori di salvare la partita in qualsiasi momento, o addirittura di riavvolgere il gioco per riprodurre una sezione specifica.



PlayStation Now, l’attuale servizio di giochi in abbonamento basato su cloud, confluirà in PlayStation®Plus. Di conseguenza, gli attuali clienti migreranno a PlayStation Plus Premium, con accesso allo streaming su cloud fino alla scadenza dell'abbonamento in corso senza alcun aumento sulle tariffe pagate al momento della sottoscrizione. Inoltre, con il lancio, 11 mercati aggiuntivi dell’Europa orientale saranno abilitati al cloud streaming nel corso di questo mese, per un totale di 30 mercati che offrono questa possibilità.



Il nuovo PlayStation Plus si basa su oltre 25 anni di esperienza maturati da SIE in termini di innovazione e network services. Lanciato inizialmente nel 2010, PlayStation Plus, è stato il primo servizio di abbonamento su console a fornire un aggiornamento regolare della libreria di giochi mensili. PlayStation Now

è stato lanciato nel 2014 in Nord America e nel 2019 in Italia e ha offerto il primo abbonamento in streaming su console. Con la versione potenziata di PlayStation Plus,

SIE

sta portando i servizi di abbonamento a un livello successivo, offrendo ai giocatori contenuti di grande valore.

