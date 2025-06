Arsenal, Thomas Partey verso l'addio: rinnovo in stallo

L'Arsenal rischia di perdere uno dei suoi pilastri: Thomas Partey, il centrocampista ghanese, è vicino all'addio. Con il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e le trattative ferme, il suo futuro al club appare incerto. Secondo fonti di ESPN, il rinnovo sembra ormai irraggiungibile, e l’addio a parametro zero si prospetta come la soluzione più probabile. La questione potrebbe avere ripercussioni importanti sulla squadra e sul mercato estivo.

Le trattative tra l’Arsenal e il centrocampista ghanese Thomas Partey sono al palo. A pochi giorni dalla scadenza contrattuale, fissata al 30 giugno 2025, non è stato trovato un accordo e il giocatore sembra destinato a lasciare il club in parametri zero.

Secondo fonti citate da ESPN, le trattative sono completamente impasse: “talks at a standstill” e Partey non dovrebbe rinnovare ma andare via a fine mese.

Leggi anche Psg-Arsenal oggi alle 21 Champions League: formazioni ufficiali e diretta streaming su Amazon Prime Video

Il centrocampista, arrivato all’Arsenal nell’ottobre 2020 dall’Atletico Madrid per oltre 45 milioni di sterline, ha giocato più di 160 partite in maglia Gunners, dimostrando il suo valore in mezzo al campo.

L’offerta del club avrebbe previsto un rinnovo con ingaggio leggermente ritoccato verso il basso, mentre Partey sarebbe interessato a mantenere l’attuale livello contrattuale, ritenuto inferiore a quanto proposto altrove, anche da club turchi o dal Barcellona.

Il tecnico Mikel Arteta ha espresso chiaramente il desiderio di trattenere il giocatore chiave, ma secondo gli analisti la valutazione di offrire un nuovo contratto rappresentava comunque un rischio elevato per la società.

L’eventuale partenza di Partey rappresenterebbe una perdita significativa: nella stagione 2024-25 ha disputato ben 52 incontri, segnato 4 gol e fornito 3 assist, contribuendo al secondo posto in Premier League e alle semifinali di Champions League.

Con l’addio ormai dietro l’angolo, l’Arsenal prepara il mercato: nel mirino arrivano nomi come Martin Zubimendi e Christian Nørgaard per rinforzare il centrocampo.

La situazione resta in evoluzione: entro la fine di giugno si saprà se Partey lascerà l’Emirates a parametro zero, pronto per una nuova avventura, mentre i Gunners puntano a ricostruire la propria mediana.