Napoli, esplosione in centro storico: donna salvata tra le macerie, paura in via De Filippo

Momenti di terrore oggi, mercoledì 25 giugno, nel centro di Napoli, dove si è verificata un’esplosione all’interno di un deposito di bombole di gas situato in via Peppino De Filippo.

Lo scoppio ha colpito i primi due piani di un edificio, causando ingenti danni strutturali e sollevando una densa nube di fumo visibile da diversi punti della città. Le squadre di soccorso, intervenute prontamente, hanno estratto viva una donna rimasta intrappolata tra le macerie. La vittima è stata affidata ai sanitari per le prime cure.

Sul posto sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e l’evacuazione dell’intera area, per scongiurare ulteriori rischi legati alla possibile presenza di altre bombole instabili. Non è ancora chiaro se ci siano altre persone coinvolte o intrappolate all’interno dello stabile danneggiato.

I Carabinieri presidiano l’area per consentire le attività di soccorso e avviare le indagini sulle cause dell’esplosione. Al momento non sono state rilasciate informazioni ufficiali sulle condizioni dell’edificio e sul numero totale degli eventuali feriti o dispersi.