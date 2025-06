Irene Maiorino denuncia molestie al Pigneto: Un uomo si masturbava guardandomi in strada

Irene Maiorino, attrice nota per il suo ruolo nell’ultima stagione de L’amica geniale, ha raccontato sui social di essere stata vittima di una grave molestia sessuale avvenuta in strada, a Roma, nel quartiere Pigneto.

L’episodio è avvenuto nella tarda serata, mentre l’attrice stava tornando a casa dopo cena. Durante una breve sosta per inviare alcuni messaggi, si è accorta della presenza di un uomo che la fissava insistentemente. “Un ragazzo ben vestito, fermo tra due macchine, mi guardava. Gli ho chiesto cosa stesse guardando, poi ho abbassato lo sguardo e ho visto che si stava masturbando fissandomi il sedere, la faccia”, ha raccontato Maiorino.

La reazione dell’attrice è stata immediata. Visibilmente scioccata, ha descritto quegli attimi come interminabili: “Aveva le gambe divaricate e continuava a guardarmi mentre lo faceva. Poi è scappato con un monopattino”.

Maiorino ha deciso di reagire documentando il tutto con il proprio telefono. Ha girato un video nel tentativo di riprendere l’uomo in fuga. “Ho provato a rincorrerlo, ma è riuscito a scappare. Ho comunque registrato il video, magari potrà servire a identificarlo”, ha spiegato, condividendo le immagini sui social.

L’episodio ha suscitato indignazione tra i suoi follower, sollevando nuovamente il tema della sicurezza e delle molestie in strada, anche in zone frequentate come il Pigneto.