Garlasco, i legali della famiglia Poggi: Basta falsi scoop, la Procura intervenga

"Non c'è limite alla fantasia, né alla volontà di vendere falsi scoop sulla pelle delle persone coinvolte. Dispiace che la Procura di Pavia non abbia sinora sentito il bisogno di intervenire nemmeno di fronte alle innumerevoli falsità che leggiamo ogni giorno, su iniziativa di soggetti privi di qualsiasi scrupolo".

È la dura presa di posizione degli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, che assistono i genitori e il fratello di Chiara Poggi, la ventiseienne uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco. Il riferimento è alle continue ricostruzioni giornalistiche che, secondo i legali, non risparmiano nemmeno la famiglia della vittima.

Nei giorni scorsi, la Procura di Pavia ha riaperto le indagini sull’omicidio, ipotizzando nuove piste. Tra gli indagati figura Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, accusato in concorso con ignoti oppure con Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per averla uccisa da solo, come stabilito dalla Corte di Cassazione.

I legali della famiglia Poggi lamentano il silenzio della Procura di fronte alla diffusione di notizie che definiscono infondate e lesive, auspicando un intervento formale per tutelare la memoria della giovane e la serenità dei suoi familiari.